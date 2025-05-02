¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÅ¹¡ªTwice Up¡ÖAmbee(¥¢¥ó¥Ó¡¼)¡×
Twice Up¤Ï¡¢¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÅ¹¡ÖAmbee(¥¢¥ó¥Ó¡¼)¡×¤ò2025Ç¯5·î1Æü(ÌÚ)¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆâÃ¸Ï©Ä®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
Twice Up¡ÖAmbee(¥¢¥ó¥Ó¡¼)¡×
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ Â¼¾å À²ºÚ
³«Å¹Æü¡¡ ¡§ 2025Ç¯5·î1Æü
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©540-0038¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆâÃ¸Ï©Ä®2ÃúÌÜ3-7 ¿åÅç¥Ó¥ë2³¬
¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§ ËÌÉÍ±Ø¡¦Å·Ëþ¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 10:00¡Á20:00¡¡¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©
ÄêµÙÆü¡¡ ¡§ ÅÚÆü½Ë±Ä¶È¡¿ÉÔÄêµÙ
Twice Up¤Ï¡¢¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÅ¹¡ÖAmbee(¥¢¥ó¥Ó¡¼)¡×¤ò2025Ç¯5·î1Æü(ÌÚ)¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆâÃ¸Ï©Ä®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Å¹ÊÞ¤ÎÆÃÄ§
¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¡¦ËÌÉÍ¡¦Å·Ëþ¶¶¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥È¡¼¥¿¥ëÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¡ÖAmbee¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤äµ¢ÂðÁ°¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯ÈþÍÆ¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
Ã¦ÌÓ(VIOÂÐ±þ)¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¢¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤Î¿Íµ¤»Ü½Ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ì²Õ½ê¤Ç´°·ë¡£
Ã»»þ´Ö¤Ç¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¡¢À¶·é´¶¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÃÌ¤ä²ñ¿©Á°¤Î¥±¥¢¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ambee¤Ï½÷À¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÐ±þ¤Î¥µ¥í¥ó¡£
ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃ¦ÌÓ¤ÏÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬»Ü½Ñ¤òÃ´Åö¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç³Î¼Â¤Ê»Ü½Ñ¤ò¼Â¸½¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈÇ§Äê¥µ¥í¥ó¤È¤·¤Æ¡¢°å³ØÅªÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´Ä¶¤Ç»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢ÈþÍÆ¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤ÊËÌÉÍ¡¦Å·Ëþ¶¶¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈþÍÆÂÎ¸³¤òAmbee¤Ë¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ambee
¥É¥¯¥¿¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈÇ§ÄêÅ¹
Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¡¦ÅÔÅÙÊ§¤¤²Ä
¢£¥á¥Ë¥å¡¼
¡ÚÈþÍÆÃ¦ÌÓ¡Û
VIO¡¦É¦¤ò´Þ¤àÁ´¿È¤ÎÈþÍÆÃ¦ÌÓ¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÀ¶·é´¶¤È²÷Å¬¤µ¤ò¼Â¸½¡£
´°Á´¸Ä¼¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡Û
¼ê·Ú¤Ëµ±¤¯Çò¤¤»õ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡£
Ã»»þ´Ö¤ÇÀ¶·é´¶¤¢¤ë¸ý¸µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¼þ°Ï¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¡Û
À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë»ØÀè¤Ï¡¢¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤³¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÞ¤Î·Á¤òÀ°¤¨¡¢´ÅÈé¥±¥¢¤äÊÝ¼¾¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼ê¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡õ¥Í¥¤¥ë¥±¥¢
¥á¥ó¥ºÀìÍÑÈþÍÆÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÅ¹¡ªTwice Up¡ÖAmbee(¥¢¥ó¥Ó¡¼)¡× appeared first on Dtimes.