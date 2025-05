¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥È¡¼¥¿¥ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÅ¹¡ªTwice Up¡ÖAmbee(¥¢¥ó¥Ó¡¼)¡×

Twice Upは、メンズ美容にこだわったトータルエステサロン店「Ambee(アンビー)」を2025年5月1日(木)、大阪市中央区内淡路町にオープン。

Twice Up「Ambee(アンビー)」

代表者 : 村上 晴菜

開店日 : 2025年5月1日

所在地 : 〒540-0038 大阪府大阪市中央区内淡路町2丁目3-7 水島ビル2階

アクセス : 北浜駅・天満橋駅から徒歩8分

営業時間 : 10:00〜20:00 ※完全予約制

定休日 : 土日祝営業/不定休

Twice Upは、メンズ美容にこだわったトータルエステサロン店「Ambee(アンビー)」を2025年5月1日(木)、大阪市中央区内淡路町にオープンしました。

■店舗の特徴

ビジネス街・北浜・天満橋エリアに、男性のためのトータル美容サロン「Ambee」がオープンしました。

忙しいビジネスパーソンが、仕事の合間や帰宅前に効率よく美容ケアを受けられる、利便性の高いサロンです。

脱毛(VIO対応)、ホワイトニング、ネイルケアなど、メンズ美容の人気施術をすべて一箇所で完結。

短時間で身だしなみを整え、清潔感と洗練された印象を手に入れられるため、商談や会食前のケアにも最適です。

さらに、Ambeeは女性オーナーが手掛ける、女性スタッフ対応のサロン。

美容のプロフェッショナルが、男性のお悩みに寄り添いながら丁寧に施術を行い、初めての方でも安心して利用できます。

特に脱毛は有資格者が施術を担当し、安全で確実な施術を実現。

また、ドクターサポート認定サロンとして、医学的知識と技術を兼ね備えた環境で施術を提供し、安心して利用できます。

仕事の合間に、美容を習慣化することも可能な北浜・天満橋エリアで、新たな美容体験をAmbeeにて楽しめます。

Ambee

ドクターサポート認定店

全身脱毛・都度払い可

■メニュー

【美容脱毛】

VIO・髭を含む全身の美容脱毛で、理想的な清潔感と快適さを実現。

完全個室のプライベートな空間で、経験豊富なスタッフが丁寧に対応します。

【ホワイトニング】

手軽に輝く白い歯を実現できるセルフホワイトニング。

短時間で清潔感ある口元を手に入れ、周囲に好印象を与えます。

【ネイルケア】

清潔感のある指先は、好印象を与える重要なポイント。

このサロンでは、爪の形を整え、甘皮ケアや保湿を行い、洗練された手元を演出します。

ホワイトニング&ネイルケア

メンズ専用美容脱毛サロン

