ÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¤¬WBA1°Ì¤ËÉâ¾å¡¡ºÇ¿·À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡WBA¡ÊÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡Ë¤Ï1ÆüÉÕ¤ÇºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤ÇÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¡Ê23¡áÄë·ý¡Ë¤¬1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¸«¤Ïº£·î8Æü¤ËÁ°²¦¼Ô¡¦ÀîËþ½Óµ®¡Ê29¡á»°Ç÷¡Ë¤Ë6²óTKO¾¡¤Á¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é9ÀïÁ´¾¡7KO¤ÇÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£WBA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç5°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£WBC¤Ï3°Ì¡¢IBF¤Ï4°Ì¡¢WBO¤Ç¤â9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Ï¸µWBA¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥µ¡Ê25¡á¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¡£ºòÇ¯12·î¡¢»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê33¡áBMB¡Ë¤¬ÊÖ¾å¤·¤¿WBA¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤Î·èÄêÀï¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢2³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï8ÀïÁ´¾¡2KO¡£¹â¸«¤ÏÆüËÜ²¦ºÂ³ÍÆÀ»þ¡¢Æ±Ìç¤Î´äÅÄæÆµÈ¡Ê29¡áÄë·ý¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿WBOÆ±µé²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê33¡á¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï´õË¾¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WBA¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¤Î»ûÃÏ¤¬WBC¤È¤ÎÅý°ì²¦¼Ô¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤¬ÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡£¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¤Ç¹âÅÄÍ¦¿Î¡Ê26¡á¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤¬1°Ì¡¢¾¾ËÜÎ®À±¡Ê26¡áÄë·ý¡Ë¤¬2°Ì¡¢¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤Ç´äÅÄ¤¬3°Ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÇÀî±ºÎ¶À¸¡Ê31¡á»°Ç÷¡Ë¤¬3°Ì¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê26¡áÄë·ý¡Ë¤¬2°Ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÄé½ÙÅÍ¡Ê25¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬4°Ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥£Ê¿²¬¡Ê28¡áÂç¶¶¡Ë¤¬4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£