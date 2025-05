【Ghost of Yotei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)】 10月2日 発売予定 価格 スタンダードエディション:8,980円 デジタルデラックスエディション:9,980円 コレクターズエディション:31,980円

楽天ブックスにて、10月2日発売予定のプレイステーション 5用アクションアドベンチャー「Ghost of Yotei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)」の予約受付が開始された。

本作は、2020年発売の「Ghost of Tsushima」を手がけたSucker Punch Productionsによるオープンワールド時代劇アクションアドベンチャー。「Ghost of Tsushima」の300年以上後となる1603年の蝦夷地を舞台に、女武芸者・篤の旅路を描く。

本日5月2日より全国のPlayStation取扱店や通販サイトにて予約受付を開始。楽天ブックスではスタンダードエディションが早速15%オフとなっているほか、ペーパークラフトやボードゲームが付属するコレクターズエディションも販売されている。

