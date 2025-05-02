ºßÍèÀþ¤Ç¾åÌî¢ª»³·Á¤Þ¤ÇÄ¾ÄÌ¡ª¡ÖÄÁ¤·¤¤¥ë¡¼¥È¤ÇÁö¤ëÄ¹µ÷Î¥Îó¼Ö¡×¤¬±¿¹Ô¤Ø ¥ì¥¢¤Ê¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¼ÖÎ¾¤Ç1Æü¸ÂÄê
ÆüÎ©±Ø¤ä±ü¿·Àî±Ø¤ÇÈâ³«Êü¤â¡£
¾åÌî¢ª»³·Á¤ò¾ïÈØÀþ¡¦Àç»³Àþ·ÐÍ³¤Ç±¿¹Ô
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÈJRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¾åÌî¡Á»³·Á´Ö¤ÇE655·ÏÅÅ¼Ö¡Ö¤Ê¤´¤ß¡ÊÏÂ¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÄÂÎÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
E655·ÏÅÅ¼Ö¡Ö¤Ê¤´¤ß¡ÊÏÂ¡Ë¡×¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡¡E655·Ï¡Ö¤Ê¤´¤ß¡ÊÏÂ¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ª¾¤Îó¼Ö¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¼ÖÎ¾¡£Á´ÀÊ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö»ÅÍÍ¤Ç¡¢1ÊÔÀ®¤·¤«Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£3¹æ¼Ö¤Ë¤Ï9ÀÊ¤À¤±VIP¥·¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ³×Ä¥¤ê¤ÎºÂÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¾ïÈØÀþ¤ÈÀç»³Àþ¤ò·ÐÍ³¤·¡¢8»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹»þ´Ö¾è¼Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¡¢ÆüÎ©¡¢¤¤¤ï¤¡¢ÁêÇÏ¡¢±ü¿·Àî¤ÇÈâ³«Êü¡Ê²þ»¥³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¡ÖE655·Ï¡¦¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¼ÖÎ¾¡Ø¤Ê¤´¤ß¡ÊÏÂ¡Ë¡Ù¤Ç¹Ô¤¯¡ª¾ïÈØÀþ¤Þ¤ï¤ê¡¦Àç»³Àþ·ÐÍ³¤Ç¹Ô¤¯¡¡¾åÌî¢ª»³·Á¡¡ÊÒÆ»¤ÎÎ¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ëÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤òÈÎÇäÃæ¡£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï2Ëü7800±ß¤Ç¤¹¡£3¹æ¼Ö¤ÎVIPÀÊ¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥¹¡Ê4Ëü2800±ß¡Ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
¾²ÃÈË¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¹©¾ì,
¿ÀÆàÀî,
ºë¶Ì,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¿À»ö,
¥À¥¤¥¹