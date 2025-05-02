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¡¦Ãø¼Ô¡§Yujiro Itazaki, Kei Sakanoue, Katsuhiko Fujita, Izumi Kirino, Kazuhiro Eguchi, Yutaka Miyazono, Ryoichi Yamaguchi, Takasumi Tsunenari, Takao Sugihara, Kenji Kuwada, Naoki Kobayashi, Tsuyoshi Goya, Katsuyuki Morii, Hironori Tsujimoto, Yuji Morimoto
¡¦DOI¡§10.1063/5.0256898
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¡¦Scilight¤Ç¤Îµ»öÌ¾¡§Wireless OLED metronomic photodynamic device kills deep organ tumor cells in rat model
¡¦DOI¡§10.1063/10.0036667
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