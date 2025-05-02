·è¾¡¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÅ¬»þ»°ÎÝÂÇÊü¤Ä¤Ê¤É¥Þ¥ë¥ÁH¤ÇÂÇÎ¨.319¤ÈÂÇ·â¹¥Ä´¡ªµð¿Í¤òº£µ¨½é¤Î4Ï¢¾¡¡¢Ãù¶âºÇÂ¿5¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿½ÓÂ¹¥ÂÇ¼Ô¤È¤Ï¡ª¡©
µÈÀî¾°µ±¤¬µð¿Í¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯
¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥êー¥¹¥êー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È
5·î1Æü¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¥«ー¥×Àï¤Ë¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿µÈÀî¾°µ±¤Ï¡¢6ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£µð¿Í¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥êー¥¹¥êー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÂÇÎ¨.319¤ÈÂÇ·â¹¥Ä´¤Ç¡¢µð¿Í¤ò4Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
3²ó¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿µÈÀî¾°µ±¤Ï¡¢¹Åç¥«ー¥×ÀèÈ¯¤Î¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤Î2µåÌÜ127km¥¹¥é¥¤¥Àー¤ò¥ì¥Õ¥È¤Ø¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±äÄ¹12²ó2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢µÈÀî¾°µ±¤Ï¹Åç¥«ー¥×8ÈÖ¼ê¡¦²¬ËÜ½Ù¤Î2µåÌÜ139km¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥êー¥¹¥êー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢µð¿Í¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
µÈÀî¾°µ±¤¬¼ì·®¤Î°ìÂÇ¤Ç¡¢4»þ´Ö39Ê¬¤Èº£¥·ー¥º¥óºÇÄ¹»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢µð¿Í¤òº£¥·ー¥º¥ó½é¤Î4Ï¢¾¡¡¢Ãù¶â¤òºÇÂ¿5¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£