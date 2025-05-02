¤³¤Îµ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È

¢£¥¯¥ë¥Þ¤òÃó¼Ö¤äÄä¼Ö¤µ¤»¤ë¤È¤­¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤­¤À

¢£´¨ÎäÃÏ¤Ê¤É¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬Åà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÎØÎ±¤Ê¤É¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë

¢£Ää»ßÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÄä»ßÁ¼ÃÖµÁÌ³°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë

¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤Ê¤¤Ãó¼Ö¤Ï°ãÈ¿¡©

¡¡¥¯¥ë¥Þ¤òÃó¼Ö¤·¤¿¤êÄä¼Ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÎ¥¤ì¤ë±¿Å¾¼Ô¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò»ß¤á¤ë¤È¤­¤Ë¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤Î¤«²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤­¤Ï¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤ë

¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ò»ß¤á¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬´°Á´¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡¤â¤·¡¢¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤Ê¤É¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬´°Á´¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÄä»ßÁ¼ÃÖµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤È¤Ê¤ê¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô1ÅÀ¡¢È¿Â§¶â6000±ß¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤­¤Ï¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤Ê¤É¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬´°Á´¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ß¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¬ÎØÎ±¤Ê¤É¤¬É¬Í×

¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬´°Á´¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤ÏÎØÎ±¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ç¼ÖÎ¾¤¬Æ°¤­½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÆâÉô¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬Åà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤­¤Ë¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤Ï¡Ö¼ÖÎ¾Åù¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶Æ°µ¡¤ò»ß¤á¡¢´°Á´¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥­¤ò¤«¤±¤ëÅùÅö³º¼ÖÎ¾Åù¤¬Ää»ß¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤áÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤º¤ë¤³¤È¡×¡ÊÆ»Ï©¸òÄÌË¡Âè71¾ò¤Î5¡Ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤Ï¤«¤±¤ë

¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ò»ß¤á¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¥®¥ä¤ò¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¡ÊMT¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥®¥ä¤Þ¤¿¤Ï¥í¡¼¥®¥ä¡Ë¤ËÆþ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ß¤á¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬´°Á´¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁ¼ÃÖ¡Ê¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤äÎØÎ±¤Ê¤É¡Ë¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡¥¯¥ë¥Þ¤¬´°Á´¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¡ÊÊýË¡¡Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤òºîÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¥ï¥¤¥ä¡¼¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Îã³°Åª¤ËÎØÎ±¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡¡¤â¤·¡¢¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤äÎØÎ±¤Ê¤É¤ÎÄä»ßÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ää»ßÁ¼ÃÖµÁÌ³°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ää»ßÁ¼ÃÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿Ää»ßÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£