WÇÕÍ¥¾¡¸ø¸À¡Ö¤¢¤È¤â¤¦1¤ÄÄ¶¤¨¤ì¤Ð·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¡£Í¥¾¡¤Ç¤­¤ë¡×¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌ¤Íè¿Þ

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FOOT¡ßBRAIN+ #712 ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄSP Á°ÊÔ¡§https://youtu.be/7LD6n_p27_M
FOOT¡ßBRAIN+ #713 ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄSP ¸åÊÔ¡§https://youtu.be/2EsiTl0_EmY