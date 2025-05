SES»ö¶È¤Î¡ÈÉÔËþ¡É¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã¡ªLiNew¡ÖCotom¡×

LiNewは、SES(システムエンジニアリングサービス)事業に特化した業務効率化ツールCotom(コトム)の累計導入社数が150社を突破。

LiNew「Cotom」

LiNewは、SES(システムエンジニアリングサービス)事業に特化した業務効率化ツールCotom(コトム)の累計導入社数が150社を突破しました。

このサービスは、SES営業の現場で頻出する課題

「案件・要員情報の個別送信が煩雑」

「営業リストの更新に追われている」

「帳票作成・送付に多くの時間がかかる」

といった声に応えるべく、現場経験者の意見をもとに開発されました。

【主な機能】

◇営業管理機能

◇案件情報・要員情報の一斉配信機能

◇注文書・請求書・見積書などの帳票作成・送付機能

SES業務に必要な工程をオールインワンでカバーすることで、属人化の解消、業務スピードの向上、人手不足への対応など、多方面の効果が期待されます。

価格は月額5,980円(税込)から導入可能。

今後はAI機能の実装も予定しており、マッチング業務などのさらなる自動化・効率化も視野に入れています。

LiNewは、SES事業に携わるすべての企業にとって“なくてはならない存在”を目指します。

料金比較表

※このリリースに記載された内容は発表日現在の情報です。

予告なく変更となる場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post SES事業の“不満”をすべて解消!LiNew「Cotom」 appeared first on Dtimes.