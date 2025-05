Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì»»¿ô¥É¥ê¥ë¤Ë¶¨»¿¡ªÅìµþ½ñË¼

古本、古書の買取をトータルサポートする東京書房は、クラブパートナーとしてサポートする川崎フロンターレが配布する2025年度算数ドリルパートナーになりました。

古本、古書の買取をトータルサポートする東京書房は、クラブパートナーとしてサポートする川崎フロンターレが配布する2025年度算数ドリルパートナーになりました。

2023年のクラブパートナー契約以来、3回目の協賛となります。

川崎フロンターレ算数ドリルは、2009年に川崎市中原区にある川崎市立上丸子小学校の小学6年生を対象に配布されたのが始まりです。

今では川崎市内すべての市立小学校と特別支援学校に通う約1万2千人の小学6年生に配布され、授業にも使用されるほど算数教育に根付いたものとなっています。

古本買取の東京書房は、古本・古書の買取を通じて地域の皆様との信頼関係を築きながら「読書のまち・かわさき」の発展と共に歩みを進め、かわさきSDGsの目標の1つである「青少年の健全育成」や「地域のスポーツ振興」に積極的に取り組んでいます。

「本を捨てないで!」を愛言葉に、「あなたの読み終えた本が誰かの大切な1冊になる」をモットーとして、知識の泉としての本の価値を伝えていく中で、教育的価値の高い川崎フロンターレの算数ドリル事業に深く賛同し協賛を続けています。

今後も、地域と関わりながら様々な活動を行っている川崎フロンターレを、クラブパートナーとして応援していきます。

「楽しみながら算数を!」川崎フロンターレ算数ドリルを通して、子どもたちの明るい未来を応援します。

東京書房スタッフと川崎フロンターレマスコットふろん太くん (C)KAWASAKI FRONTALE

