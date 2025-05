¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥í¥Ù¥ë¥Æ¼Ò¥³¥é¥Ü¡ª¥·¥Ê¥ê¡¼¡ØSinary Daiquiri¡Ù

化粧品メーカーのシナリーは、2025年3月に限定発売されたオードトワレ『Sinary Daiquiri』を使用した特別なエステコースを、シナリー本社エステサロンにて2025年5月よりスタートします。

シナリー『Sinary Daiquiri』

化粧品メーカーのシナリーは、2025年3月に限定発売されたオードトワレ『Sinary Daiquiri』を使用した特別なエステコースを、シナリー本社エステサロンにて2025年5月よりスタート。

施術の際にお好みの香りをお選びいただき、空間を彩る香りとして『Sinary Daiquiri』を取り入れています。

ふんわりとした香りが施術後も心地よく広がり、リラックスした余韻を楽しめます。

※下記3コース限定になります。

〇フェイシャル&ボディトリートメントコース

〇リセットボディコース

〇フェイシャル&腸セラピーコース

■香水は「化粧品」?「雑貨」?

香水は化粧品や雑貨に区分されます。

香水が雑貨に区分されることはあまり知られていないため、ブランドや香りの好き嫌いで選ばれることが圧倒的です。

どんなに高価な香水でも雑貨の場合は法律上の規制がないため、消費者にとって最も大切な成分表示がされていません。

『Sinary Daiquiri』は化粧品として全成分を開示し、100%天然香料のみならずエタノールにも天然発酵アルコールを使用しているため安心して使えます。

■『Sinary Daiquiri』成分

ダイキリバニラ

ダイキリイリス

■香水の成分について

香水には、アルコール、香料、水、色素などが含まれています。

また香料の濃度によりパルファンからオーデコロンまでに分類されます。

使用されるアルコールは飲用を防ぐため、天然アルコールではなく変性アルコールが使用されますが、変性アルコールに用いられているイソプロピルアルコールなどは不快な臭気や味をもつ化合物です。

天然香料と合成香料、また天然アルコールと変性アルコールの違いを消費者が判断することも難しくなっています。

『Sinary Daiquiri』は香料に天然香料を、アルコールに植物由来の天然発酵アルコールを使用し、一切の化学物質を含まない特別なオードトワレで、本物の香りを楽しめます。

香水の成分イラスト

■店舗情報

店舗名 : Beauty Garden Meguro(ビューティーガーデン目黒)

アクセス: JR「目黒」駅 徒歩2分(シナリー株式会社本社1F)

※完全予約制です。

予約はコチラまで0570-01-0420

営業時間: 10:00〜17:30

定休日 : 日曜日・祝日

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フランス・ロベルテ社コラボ!シナリー『Sinary Daiquiri』 appeared first on Dtimes.