»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¿·¶Ê¡ÖICE BREAKER¡×Concept Video¤ò¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£5·î¤«¤é¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡Ø»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 ¡ÈKINGDOM¡É¡Ù¤ËÉ³ÉÕ¤¯±ÇÁü¤Ë
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤¬¿·¶Ê¡ÖICE BREAKER¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£Concept Video¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖICE BREAKER¡×¡Ê¡áºÕÉ¹¡Ë¤Ï¡¢¸ÇÄê³µÇ°¡¢¾ï¼±¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òBREAK¤·¤Æ²ò¤Êü¤Á¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥ºHIPHOP¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëZOT on the WAVE & Homunculu$¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö³î¤Ä½Å¸ü¤Ê¥Óー¥È¤Î¾å¤òÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²ÚÎï¤«¤Ä¼«Í³¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡£»þÂå¤òºî¤ê¡¢º£¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»ý¤ÄPOWER¤ÈÍýÍ³¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Concept Video¤Ï¡¢5·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤Ç¤¢¤ê¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯ANNIVERSARY LIVE TOUR¤È¤Ê¤ë¡Ø»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 ¡ÈKINGDOM¡É¡Ù¤ËÉ³¤Å¤¯°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.05.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖICE BREAKER¡×
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE
https://jsoulb.jp