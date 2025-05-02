¥«¥¿¡¼¥ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¢£Ì£Î£ÇÄ¹´ü·ÀÌó¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤È¸ò¾Ä
Marwa Rashad¡¡Yuka Obayashi
¡Î¥í¥ó¥É¥ó¡¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¡£±Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥«¥¿¡¼¥ë¹ñ±ÄÀÐÌý¡¦¥¬¥¹²ñ¼Ò¥«¥¿¡¼¥ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¤¬¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³ÈÄ¥»ö¶È¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë¤ÎÄ¹´ü¶¡µë·ÀÌó¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££µ¿Í¤ÎËÇ°×¡¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤¬ÆüËÜ¤ÎÍ¢Æþ´ë¶È¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡Ê´ë¶ÈÏ¢¹ç¡Ë¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯´Ö£³£°£°Ëü¥È¥ó¤ò¶¡µë¤¹¤ëÆâÍÆ¡£¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£Ê£Å£Ò£Á¤ä»°°æÊª»º¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤è¤ê½ÀÆð¤Ê·ÀÌó¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÏÑ´ß¼þÊÕ½ô¹ñ¤Î¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¤ä¥ª¥Þ¡¼¥ó¤È¤Î¶¥Áè¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤ÏºòÇ¯£±£°·î¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤¬¶¥Áè·ã²½¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¤Î¹ØÆþ¶È¼Ô¤È¤Î£Ì£Î£Ç¶¡µë·ÀÌóÄù·ë¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¥¿¡¼¥ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££Ê£Å£Ò£Á¤Ï¡¢£Ì£Î£ÇÄ´Ã£¤ÇÊ£¿ô¶¡µë¹ñ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê£Ì£Î£Ç¶¡µë¹ñ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¿¤¬¡¢¶¨µÄ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£Ê£Å£Ò£Á´´Éô¤Ï¡¢Ä´Ã£Àè¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤¬Àê¤á¤ë¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄêÄ´Ã£¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤ÏËÌÊÆ¤äÃæÅì¤Ê¤É¤ËÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬ÆÀºö¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ä´ºº²ñ¼Ò¥¯¥×¥é¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤ÏºòÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¼¡¤°À¤³¦£³°Ì¤Î£Ì£Î£Ç¶¡µë¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢Í¢½ÐÎÌ¤Ï£·£¹£µ£´Ëü¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤«¤é¤Î£Ì£Î£ÇÀ¸»º¤ò¸½ºß¤ÎÇ¯´Ö£·£·£°£°Ëü¥È¥ó¤«¤é£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë£¸£µ¡óÁý¤ÎÆ±£±²¯£´£²£°£°Ëü¥È¥ó¤Ë¤¹¤ë·×²è¡£