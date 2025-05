Dr.ルルルンが展開する、フェイスマスクブランド「ルルルン」より、ディズニーストアとの共同企画グッズが登場。

「ルルルン ハイドラ V マスク」から、ディズニーキャラクター「ベイマックス」が目を惹くキュートなディズニーストアオリジナルデザインが新たに発売されています☆

ディズニーストア「Dr.ルルルン」共同企画『ベイマックス』ルルルン ハイドラ V マスク

価格:800円 (税込)

発売日:2025年5月2日(金)

サイズ:約縦19.3×横14.8×厚み1.8cm

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

「 ルルルン ハイドラ V マスク」から、ディズニーストア限定デザインが登場!

ハートと「ベイマックス」のイラストが大きく描かれた、存在感のあるパッケージです。

7種類のビタミンで全方位ケア、7種類のハーブで肌荒れを防いで、毛穴の目立たないうるおいたっぷりの水光肌に導いてくれる「 ルルルン ハイドラ V マスク」

150mlの液量で肌のすみずみまで浸透し、うるおいで満たします。

美容成分をたっぷり含んだストレッチ性のあるリフトシートが、フェイスラインを引き上げながら20gの力で上向き密着。

リフトアップしながらケアできるスキンケアグッズです☆

しっとりと保湿され、お肌にツヤをもたらしてくれる、毛穴やくすみなどのお肌悩みにアプローチする成分を配合したビタミン特化タイプのフェイスマスク。

ディズニーストアにて2025年5月2日より販売されている「Dr.ルルルン」共同企画『ベイマックス』限定パッケージ「ルルルン ハイドラ V マスク」の紹介でした☆

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

