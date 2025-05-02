¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¡×¤Î1¡Á3·î´ü·è»»¤ÏÁý¼ýÁý±×¡¡Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ5¡óÁý¤ÎÌó13Ãû8000²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤â5¡óÁý¤ÎÌó3Ãû6000²¯±ß
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎITÂç¼ê¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î3¥«·î´Ö¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·Áý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢1·î¤«¤é3·î¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·Çä¾å¹â¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ5¡óÁý¤¨¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó13Ãû8000²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤â5¡óÁý¤¨ÆüËÜ±ß¤ÇÌó3Ãû6000²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤Ï¡¢´ØÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëiPhone¤Î¼ç¤ÊÀ¸»º¤òÃæ¹ñ¤«¤é¥¤¥ó¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿4·î¤«¤é6·î¤Î¼¡¤Î·è»»´ü¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥³¥¹¥È¤¬9²¯¥É¥ë¡¢Ìó1300²¯±ßÁý¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ITÂç¼ê¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¤â¡¢2025Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î3¥«·î´Ö¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù9¡óÁý¤¨¡¢Ìó22Ãû6000²¯±ß¡£¡¡ºÇ½ªÍø±×¤Ï64¡óÁý¤¨¡¢Ìó2Ãû5000²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£
´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÎÇä»ö¶È¼Ô¤¬´ØÀÇ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²Á³Ê¾å¾º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£