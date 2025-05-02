Âçºå¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÅÔ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡ÖCOOKA¡Çs Kitchen Buffet¡×³«ºÅ¡ª¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤Ï¤¸¤áÂçºå¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë
¢¡Âçºå¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÅÔ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡ÖCOOKA¡Çs Kitchen Buffet¡×³«ºÅ¡ª¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤Ï¤¸¤áÂçºå¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë
Âçºå¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÅÔ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡ÖCOOKA¡×¤Ë¤Æ¡¢¿©¤ÎÂæ½ê¡¦Âçºå¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÎÁÍý¤¬½¸¤¦¡ÖCOOKA¡Çs Kitchen Buffet¡×¤¬¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¡×¡Ê¥é¥ó¥Á¡Ë¤ä¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¡Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÂçºå¥°¥ë¥á¤Î¡Ö¤É¤Æ¾Æ¤¡×¡¢¡Ö¶ú¥«¥Ä¡×¤Î¤Û¤«¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¡×¤ÏÉ¬¿©
¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¶¦ÄÌ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¥ç¥ÓÉ÷Ì£¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡×¡¢¡Öµû²ð¤È¥ß¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ï¥´¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¾ø¤·ÌîºÚ¤ÈÆÚ¥Ð¥é¤Î¤»¤¤¤í¾ø¤·¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¡×¤ä¡Öºî¤êÎ©¤Æ¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ë¥ç¥Ã¥¤ÈÌîºÚ¤Î¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡×¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ËË¬¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÆ¬³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡×¤ä¡Ö¹üÉÕ¤¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¥°¥ê¥ë¡×¡¢¡ÖÏÎ¾Æ¤¥«¥Ä¥ª¤Î¥¿¥¿¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ï¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
Âçºå¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â
¿©¤ÎÂæ½ê¡¦Âçºå¤Î¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂçºå¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à¡Ê¥¿¥±¥À¥Ï¥à¡Ë¡×¡¢¡Ö¤É¤Æ¾Æ¤¡×¡¢¡Ö¶ú¥«¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ëSignature Dishes¥³¡¼¥Ê¡¼
Signature Dishes¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢5·î¤Ë¥¢¥¸¥¢½£¤ÎÎÁÍý¡¢6·î¤ËÆî¥¢¥á¥ê¥«½£¤ÎÎÁÍý¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
5·î¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¯¥Æ¡¼¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¡×¡¢¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡×¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢½£¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
6·î¤Ï¡¢¡Ö¥à¥±¥Ã¥«¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡×¡¢¡Ö¥»¥Ó¡¼¥Á¥§¡Ê¥Ú¥ë¡¼¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Á¥Ó¡¼¥È¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡Ë¡×¤Ê¤ÉÆî¥¢¥á¥ê¥«½£¤ÎÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¡¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î²ñ¾ì¤Ï¡©
¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹19³¬¡¢Âçºå¤Î·Ê¿§¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó
ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Î¾åÁØ³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÂçºå¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÅÔ¥Û¥Æ¥ë¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â¿ºÌ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±è¤¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤ë½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡¢³Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Þ¤ï¤ë¥ï¥´¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
Âçºå¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÅÔ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡ÖCOOKA¡×¤Ë¤Æ¡¢¿©¤ÎÂæ½ê¡¦Âçºå¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÎÁÍý¤¬½¸¤¦¡ÖCOOKA¡Çs Kitchen Buffet¡×¤¬¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¡×¡Ê¥é¥ó¥Á¡Ë¤ä¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¡Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤éÂçºå¥°¥ë¥á¤Î¡Ö¤É¤Æ¾Æ¤¡×¡¢¡Ö¶ú¥«¥Ä¡×¤Î¤Û¤«¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤¬·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¡×¤ÏÉ¬¿©
¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¶¦ÄÌ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¥ç¥ÓÉ÷Ì£¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡×¡¢¡Öµû²ð¤È¥ß¡¼¥È¤Î¥Ñ¥¨¥ê¥¢¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ï¥´¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¾ø¤·ÌîºÚ¤ÈÆÚ¥Ð¥é¤Î¤»¤¤¤í¾ø¤·¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¡×¤ä¡Öºî¤êÎ©¤Æ¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Ë¥ç¥Ã¥¤ÈÌîºÚ¤Î¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡×¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ËË¬¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÆ¬³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡×¤ä¡Ö¹üÉÕ¤¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¥°¥ê¥ë¡×¡¢¡ÖÏÎ¾Æ¤¥«¥Ä¥ª¤Î¥¿¥¿¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ï¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
Âçºå¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â
¿©¤ÎÂæ½ê¡¦Âçºå¤Î¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂçºå¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ü¥ó¥ì¥¹¥Ï¥à¡Ê¥¿¥±¥À¥Ï¥à¡Ë¡×¡¢¡Ö¤É¤Æ¾Æ¤¡×¡¢¡Ö¶ú¥«¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥ë¥á¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ëSignature Dishes¥³¡¼¥Ê¡¼
Signature Dishes¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢5·î¤Ë¥¢¥¸¥¢½£¤ÎÎÁÍý¡¢6·î¤ËÆî¥¢¥á¥ê¥«½£¤ÎÎÁÍý¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
5·î¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¯¥Æ¡¼¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¡×¡¢¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡×¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢½£¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
6·î¤Ï¡¢¡Ö¥à¥±¥Ã¥«¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡×¡¢¡Ö¥»¥Ó¡¼¥Á¥§¡Ê¥Ú¥ë¡¼¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Á¥Ó¡¼¥È¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡Ë¡×¤Ê¤ÉÆî¥¢¥á¥ê¥«½£¤ÎÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¡¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î²ñ¾ì¤Ï¡©
¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹19³¬¡¢Âçºå¤Î·Ê¿§¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó
ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡×¤Î¾åÁØ³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÂçºå¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥ÈÅÔ¥Û¥Æ¥ë¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â¿ºÌ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±è¤¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤ë½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡¢³Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Þ¤ï¤ë¥ï¥´¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£