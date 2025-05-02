»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¡¡Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤¹¡¡ÅÔ¹Ã¹¬¼£¡ÒÄ«Æü¿·Ê¹Ê¸·Ý»þÉ¾25Ç¯4·î¡Ó
³¨¡¦ÂçÂ¼ÀãÇµ
¡¡À¼¤ÎÂç¤¤¤¼Ô¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÏ³¤é¤¹¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿´¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¸³Ø¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Èù¡Ê¤«¤¹¡Ë¤«¤ÊÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¡¢À¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡°æ¸ÍÀî¼Í»Ò¡ØÆÞ¤ê¤Ê¤¯¾ï¤ËÎÉ¤¯¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢ÌÄ¤ê¶Á¤¯¸Þ¿Í¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ÎÃæ¿´¤ËÆÉ¼Ô¤ÏÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¶ì¤·¤ß¤äÍ¥¤·¤µ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ï¥ë¥¢¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏºÆº§Æ±»Î¤À¤«¤é¡¢Èà½÷¤ÈÄï¤äËå¤Ï´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²È¤Ç¤â¾ï¤Ëµ¤¤ò»È¤¤Â³¤±¤ëÈà½÷¤¬Í£°ì¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÈÆó¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤À¡£¤À¤¬¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥·¥¤¥·¥¤¤Ï¡¢¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¤¡£Í§Ã£¤¬¥É¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âµ¤¤¬¤Ä¤¯¥Ï¥ë¥¢¤¬Á¢¡Ê¤¦¤é¤ä¡Ë¤Þ¤·¤¤¡£¤À¤¬Èà½÷¤Ë¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¥Ï¥ë¥¢¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¡£°ìÊý¡¢²È¤¬ÉÏ¤·¤¤¥¦¥¬¥È¥ï¤ÏÉô³è¤â¤Ç¤¤º¡¢¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤ÎËÜÅö¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á°Ê³°¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¶µ»Õ¤Ï°ìÈÌÏÀ¤ÇÎå¤Þ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶ì¤·¤ß¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¡£¤À¤«¤éÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤Î¿É¡Ê¤Ä¤é¡Ë¤µ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Çº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£Æü°ìÆü¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¤³¤Á¤é¤¢¤ß»Ò¡Ù°ÊÍè¡¢º£Â¼²Æ»Ò¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò¤¹¤¯¤¤¼è¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£Ã»ÊÔ¡Ö¥«¥é¡¼¥Ï¡¼¥È¡×¡Ê¡Ö·²Áü¡×¸Þ·î¹æ¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÁÏÂÀ¤¬ºÇ¶á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ð¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎËãÍüÇµ¤À¡£¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤¹Èà½÷¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«Ì¡²è¤ÎÉ½»æ¤Î¤ß¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤³¤¦¤À¡£¡Ö¤Õ¤·¤®¤Î¥×¥ê¥ó¡×¡Ö¥â¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª¡×¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥é¥Ö¡×¡£¤·¤«¤â´ã¶À»Ñ¤ÎÏ·¿Í¤ÏÂÎ°é´Û¤Ë½»¤àÍÅÀº¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÏÅ·»È¡¢¤Í¤º¤ß¤ÏËâ½÷¤À¡¢¤ÈËãÍüÇµ¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢ÁÏÂÀ¤ÏËãÍüÇµ¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÈà½÷¤ò¤á¤°¤ë»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£ÁÏÂÀ¤Î»Ð¤¬¡¢À¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¼Â¤ÏËãÍüÇµ¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ËÜÅö¤ÏËãÍüÇµ¤ÏÂ®¤¯Áö¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢»Ð¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÂ¤¬ÃÙ¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆËãÍüÇµ¤ÎÊì¿Æ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿å¾¦Çä¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ËãÍüÇµ¤Ï¸°¤ò»ý¤¿¤º¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¸ø±à¤ËÆÈ¤ê¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÁÏÂÀ¤ÈÊì¿Æ¤é¤¬¸«¤Ä¤±¡¢Èà½÷¤òÍÂ¤«¤ë¡£¤À¤¬ËãÍüÇµ¤ÎÊì¿Æ¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Ï¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÏÂÀ¤Ï¼«Ê¬¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£ÁÏÂÀ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Í¥¤·¤µ¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯µ®½Å¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Æó¡»°ì¼·Ç¯¤Ë¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÖÀ÷¾½»Ò¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî¡Ö²µ½÷¤ÎÌ©¹ð¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìËç¤ÎÉÛ¤¬¡¢ºî¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤ÎÂÎ¤òÊñ¤àÉþ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎËâË¡¤Ë¡Ø½é»Ò¤µ¤ó¡Ù¡Ê£ð£á£ì£í£â£ï£ï£ë£ó¡Ë¤ÎÉ½Âêºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÅÎ©²°¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà½÷¤Ï¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÆÈ¤êÎ©¤Á¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï»¤¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÃ¡Ê¤è¤É¡Ë¤ó¤ÀµþÅÔ¤Î¶õµ¤¤Î¤»¤¤¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Éþ¤Ê¤É¶â¤ÇÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤Î¤»¤¤¤«¡£
¡¡Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤Ö¤·¤¤Â¸ºß¤Ï¡¢¥Ñ¥ó²°¤Ç¤¢¤ëÂç²È¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¢ÌïÀ¸¤À¡£¤Þ¤ÀÏ»ºÐ¤ÎÌïÀ¸¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¹¥´ñ¿´¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÌïÀ¸¤Ï¹ð¤²¤ë¡£¡Ö½é»Ò¤µ¤ó¡¢¤¦¤Á¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ª¿¬¤Õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¡×¡£¤Ê¤é¤Ð½é»Ò¤µ¤ó¤âÊÑ¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¡¼¥æ¥ó¡¦¥ê¡¼¡Ø¿åÍËÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¡Ù¡Ê¼Ä¿¹¤æ¤ê¤³Ìõ¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤ÎÉ½Âêºî¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢½½¸ÞºÐ¤ÇÅ´Æ»¼«»¦¤·¤¿¥Þ¡¼¥·¡¼¤À¡£»Ä¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤Ï¸À¤¦¡£¤Ê¤¼Ì¼¤Ï»à¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥Þ¡¼¥·¡¼¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö»à¼Ô¤¿¤Á¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ä¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÊì¿Æ¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¾ï¤ËÌ¼¤ÈÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¥¤¡¼¥æ¥ó¡¦¥ê¡¼¼«¿È¤â¡¢Â©»Ò¤ò¼«»à¤ÇË´¤¯¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¿Æ¤òÀÕ¤á¤ë¡¢¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤â»¯¡Ê¤µ¤é¡Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ºî¼ÔÆ±ÍÍ¡¢º£¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜºî¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤ÏÌ¿¤ò繫¡Ê¤Ä¤Ê¡Ë¤°¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯4·î25Æü·ÇºÜ