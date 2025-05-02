º£Â¼æÆ¸ã¤µ¤ó¡Ö¿Í¤è¡¢²Ö¤è¡¢¡×Ï¢ºÜ¤¬ËÜ¤Ë¡¡Â¿Ê¹´Ý¤ÈÌÂ¤¤Êâ¤¤¤¿1Ç¯È¾¡¢ÁÞ³¨¡¦ËÌÂ¼¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤ÈÈëÏÃ¸ì¤ë
¡Ö¿Í¤è¡¢²Ö¤è¡¢¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡£¾å²¼´¬¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢Âç¤¤Êºù¤ÎÌÚ¤¬»Þ¤ò¹¤²¤ë
¡¡º£Â¼æÆ¸ã¤µ¤ó¤ÎËÜ»æÏ¢ºÜ¾®Àâ¡Ö¿Í¤è¡¢²Ö¤è¡¢¡×¡Ê¾å²¼´¬¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¤ÎÆÉ¼Ô¥Û¡¼¥ë¤Ç£±£·Æü¤ËµÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢ºî¼Ô¤Îº£Â¼¤µ¤ó¤ÈÁÞ³¨¤òÃ´Åö¤·¤¿²è²È¤ÎËÌÂ¼¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£Ìó£±£°£°¿Í¤ÎÆÉ¼Ô¤òÁ°¤ËÁÏºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Â¼æÆ¸ã¤µ¤ó¥×¥í¥Ã¥È½ñ¤«¤º¡¢ÁªÂò¤ÎÏ¢Â³
¡¡¡Ö¿Í¤è¡¢²Ö¤è¡¢¡×¤ÏÆîËÌÄ«»þÂå¤ÎÉð¾¡¢ÆïÌÚÀµÀ®¡Ê¤Þ¤µ¤·¤²¡Ë¤ÎÄ¹ÃËÀµ¹Ô¡Ê¤Þ¤µ¤Ä¤é¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¡£ÆîÄ«Êý¤ÎÆïÌÚ°ìÂ²¤ÏËÌÄ«¤«¤éµÕÂ±¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ËÌ¾ÍÀ¤¬²óÉü¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤ÐÀµÀ®¤Ï¡Ö·³¿À¡×¤È¤·¤Æº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¸½Âå¤Ë¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÔÀï¸å¤Ï·³¹ñ¼çµÁ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÁò¤êµî¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÉ¾²Á¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤µ¤»¤é¤ì¤¿°ìÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂêºà¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ëÀµ¹Ô¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Àµ¹Ô¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÉã¿Æ¤ò¡¢ÆîËÌÄ«¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËöÈø¤ËÆÉÅÀ¡Ö¡¢¡×¤òÂÇ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ñ¤¯Á°¤«¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¾®Àâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬¤·¤¿¡£Îò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÉ¤ó¤À³§¤µ¤ó¤Î¿ô¤À¤±¸«Êý¤äÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ËÂ³¤¯¸ÀÍÕ¤òÆÉ¼Ô¤ËÍÂ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤òÎ¹¤Ë¤¿¤È¤¨¡¢¡ÖËÍ¤âÂ¿Ê¹´Ý¡ÊÀµ¹Ô¡Ë¤È°ì½ï¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óµã¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ê¹´Ý¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁêÅöÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÌÂ¼¤µ¤æ¤ê¤µ¤óºù°æ¤ÎÊÌ¤ì¡ÖÎáÏÂ¤Îº£Â¼ÈÇ¤ò¡×
¡¡£µ£·£¶ÅÀ¤ËµÚ¤ÖÁÞ³¨¤ÇÈ¼Áö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö±©½£¤Ü¤íÆÐ¡Ê¤È¤Ó¡ËÁÈ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉ½»æ¤òÉÁ¤¯ËÌÂ¼¤µ¤ó¡£º£Â¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¾¡Éé¤Î¾®Àâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÆüËÜ²è²È¤À¡£
¡¡¾¯¤·¤º¤ÄÆÏ¤¯¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Ï³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜÃæ¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Î¤Ê¤«¤ÇÊ¿¶ÑÂæ¤ÎºÙ¤¤¤È¤³¤í¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èº¨¤ßÀá¡£º£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥×¥í¥Ã¥È¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤ºî²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ö´ÖÅª¤ÊÁªÂò¤ÎÏ¢Â³¡£¤¸¤Ä¤ÏËÍ¤âËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ê¿¶ÑÂæ¤Î¡¢¾¯¤·Á°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾ìÌÌ¤È¤·¤ÆÌ«Àî¤ÎÀï¤¤¤ËÉë¤¯ÀµÀ®¤ÈÍÄ¤¤Àµ¹Ô¤¬ÂÐÌÌ¤¹¤ë¡Öºù°æ¤ÎÊÌ¤ì¡×¤òÁª¤ó¤À¡£²áµî¤Ë²ÎÀî¹ñË§¤éÂ¿¤¯¤Î³¨»Õ¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¡ÖÁñ¸·¤Ê´¶¤¸¤ÎÎò»Ë²è¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎáÏÂ¤Îº£Â¼æÆ¸ãÈÇ¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¡×¡££±£±ºÐ¤ÎÂ¿Ê¹´Ý¤¬Éã¤ËÅá¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤òÉñÂæ¾å¤ËÅê±Æ¤·¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÇØÉé¤¦¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦´é¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡º£Â¼¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢¼«¿È¤Î»öÌ³½ê¤òÈÇ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÞ³¨¤ò¥«¥é¡¼¤Ç¼ý¤á¤¿¡ÖÁ´ÁÞ²è½¸¡×¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¤ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤¢¤ë²ÖÉÛ¡Ê¤Ï¤Ê¤®¤ì¡Ë¤Î¿§¤¬¡¢Â¿Ê¹´Ý¤Î³»¡Ê¤è¤í¤¤¡Ë¤ÈÆ±¤¸»ç¿þÇ»¡Ê¤à¤é¤µ¤¤¹¤½¤´¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤¤¥¹¥Ô¥ó¤Ï¡ÊÂ¿Ê¹´Ý¤Î°¦ÇÏ¡Ë¹á¹õ¡Ê¤«¤°¤í¡Ë¤Î¼ê¹Ë¤ÈÆ±¤¸¿§¡£¤â¤¦´¶·ã¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Í¤è¡¢²Ö¤è¡¢¡×¤ÏÃ±¹ÔËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÆÉ¼Ô¤òÂÔ¤Ä¡£º£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸åÀ¤¡¢º£Â¼æÆ¸ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ËÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ëÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ì¤Ä¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¦»³ºêÁï¡Ë¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯4·î30Æü·ÇºÜ