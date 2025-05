スペイン料理の名店「acá」が手掛けるスイーツブランド「BLANCA」が期間限定でオープン！

「acá」のオーナーシェフが手掛けるプレミアムスイーツブランド「BLANCA」が、6月末まで麻布台ヒルズにてポップアップショップをオープン!

「焦げを楽しむスイーツ」がコンセプト

「バスクチーズケーキ」

「食べログ スペイン料理 百名店」にも選出されている、予約困難なスペイン料理の名店「acá (アカ)」のオーナーシェフ、東 鉄雄氏の監修するプレミアムスイーツブランド「BLANCA(ブランカ)」が、ブランドとして初となる2カ月以上の長期間のポップアップショップを、麻布台ヒルズ マーケットにて6月末までオープンしました。

「acá」の東シェフ

「BLANCA」の“焦げを楽しむスイーツ”をコンセプトにした看板商品「バスクチーズケーキ」は、特に宣伝もなく販売サイトを立ち上げただけにもかかわらず、一部の食通を通して口コミで広がり、瞬く間に連日完売となる入手困難なスイーツに。

さまざまな場所でポップアップを展開してきた

2020年に誕生し、さまざまな場所でポップアップショップを展開してきた「BLANCA」。2022年には渋谷にて「BLANCA Pudding(ブランカ プリン)」を販売するポップアップを、2024年には日本橋にて小さなサイズのバスクチーズケーキ「POQUITO(ポキート)」にフォーカスしたポップアップを開催し、多くのファンを集めました。

「BLANCA Crepe」

今回のポップアップでは、新たに開発した「BLANCA Crepe(ブランカクレープ)」880円〜のテイクアウト販売を行っています。また、数量限定のクッキーも発売。さらに「焦げトロ」食感の看板商品「バスクチーズケーキ」をメインに、オンラインショップでも人気の「BLANCA Pudding」1個730円、「POQUITO」1個750円〜などが楽しめるのも特徴です。

トップパティシエとのコラボが実現!

今回はコラボメニューが実現

パリパリ新食感で店内で1枚ずつ丁寧に焼き上げる新スイーツ「BLANCA Crepe」。あえて焦がした香ばしい生地は、日本橋兜町のチョコレート&アイスクリームショップ「teal」、カカオのラボ「nib」などの人気店を手掛けるトップパティシエ、眞砂翔平氏が監修を務め、今回、東シェフとのコラボメニューが実現!

新食感クレープ

新食感の生地に合わせるのは、バスクチーズケーキにも使用している濃厚な2種の国産クリームチーズ。クリーミーで奥深い味わいと爽やかな酸味がクセになる一品です。プレーン、レモンシュガーのフレーバーに加え、スペシャルフレーバ―も展開予定。飽きずに何度も食べたくなる新食感クレープです。

※数量限定のためなくなり次第終了(麻布台ヒルズポップアップショップ限定)

「BLANCA Pudding」

麻布台ヒルズのポップアップショップでは、今までセットでしか購入できなかった「BLANCA Pudding」や、小さなサイズのバスクチーズケーキ「POQUITO」が、1点から気軽に購入可能! 豊富なラインアップで手土産や自宅でのスイーツタイムをワンランク上の特別な時間に演出してくれます。

■ポップアップショップ概要

開催期間:2025年4月18日〜6月末

※クローズ日は「BLANCA」公式InstagramやHPでお知らせ

開催場所:麻布台ヒルズ

東京都港区麻布台一丁目2番4号 ガーデンプラザC 麻布台ヒルズマーケット B1

営業時間:11:00〜20:00

定休日:施設に準ずる

※価格はすべて税込

文:食べログマガジン編集部 写真:お店から

