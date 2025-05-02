¡ÚGW¤Ï²È¤´¤â¤ê¤Î¿ÍÉ¬¸«¡ÛNintendo SwitchºÇ¿·¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È15Áª
¡¡Nintendo Switch2¤ÎÈ¯Çä¤¬2025Ç¯6·î5Æü¤ËÇ÷¤ê¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤³¦·¨¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£Switch2¤Ï¡¢Á°À¤Âåswitch¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤ÎÂçÈ¾¤Ë¸ß´¹À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢È¯ÇäÄ¾Á°¤ËÇã¤¤¹µ¤¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Amazon¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥½¥Õ¥È¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¿Íµ¤¥½¥Õ¥È¤ò15ºî¾Ò²ð¤¹¤ë¡£GWÃæ¤Ï²È¤Ç²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ´À¤³¦¤Ç6,735ËüËÜÇä¤ì¤¿¤¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂ³ÊÔ¤¬switch2¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡Ä¡ª
¢£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥Þ¥ê¥ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼
¡¡ºÇÂç8¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥²¡¼¥à¡£¿·¤·¤¤¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤ËºÇÅ¬¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦Ã»»þ´Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥²¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¢£HUNDRED LINE -ºÇ½ªËÉ±Ò³Ø±à-
¡¡³Ø±à¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀïÎ¬RPG¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈåÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦ÀïÎ¬¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¿¼¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤ß¤Î¿Í
¢£ Minecraft (¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È)
¡¡Ìµ¸Â¤ÎÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¡£¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¡ý¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¼«Í³¤Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµá¤á¤ë¿Í
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÃÎ°é¥²¡¼¥à¤Ë¤â
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥¤¥Õ£é ¥°¥ë¥°¥ë¤ÎÎµ¤È»þ¤ò¤Ì¤¹¤à¾¯½÷
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¿¦¶È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëRPG¡£¼«Ê¬¤À¤±¤ÎËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦RPG¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥²¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¿Í
¡¦Ä¹ÊÔ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¿Í
¢£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ª¤Þ¤Á¤É¡Á¤µ¤Þ¡ª
¡¡¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ªÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÀ¤Âå¤Î¿Í
¡¦Ìþ¤··Ï¤Î¥²¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¿Í
¢£ÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£Switch 2¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦ÂÐÀï¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¢£¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È8 ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹
¡¡ÄêÈÖ¤Î¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¡£¿·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¿Í
¡¦Ã»»þ´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¢£¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° ¥ê¥¿¡¼¥ó¥º HD
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤¬HD¤ÇÉü³è¡£²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦ÀÎ¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥²¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¿Í
¢£À¤³¦¤Î¥¢¥½¥ÓÂçÁ´51
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ä¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬½¸·ë¡£°ì¿Í¤Ç¤âÊ£¿ô¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¿Í
¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥²¡¼¥à¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¢£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïY
¡¡¿Íµ¤¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óRPG¡£ÀïÎ¬À¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦ÀïÎ¬¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦Ä¹ÊÔ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òµá¤á¤ë¿Í
¢£¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó3
¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¯¤ÇÀï¤¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡£¿·¤·¤¤Éð´ï¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥²¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¿Í
¢£Pikmin 4(¥Ô¥¯¥ß¥ó 4)
¡¡¾®¤µ¤ÊÀ¸¤Êª¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¤È¶¦¤ËËÁ¸±¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦Ãµº÷¤ä¼ý½¸¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¢£¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ¥Æ¥£¥¢¡¼¥º ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¥ó¥°¥À¥à
¡¡ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡£Switch 2¤Ç¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦Èþ¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òµá¤á¤ë¿Í
¢£¤×¤è¤×¤è¥Æ¥È¥ê¥¹2 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë2Âç¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤È¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹¡×¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡£´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÐÀï¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¥Ð¥È¥ë¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥â¡¼¥É¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£1¿Í¤Ç¤âÊ£¿ô¿Í¤Ç¤âÍ·¤Ù¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤âºÇÅ¬¡£²Á³Ê¤â¤ª¼êº¢¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤ÈÂÐÀï¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦²Á³Ê½Å»ë¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤¥²¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¢£¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡õ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È
¡¡¹Âç¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤òËÁ¸±¤¹¤ëRPG¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡Ö¥Ê¥Ã¥Ú»³¡×¤Ê¤É¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¤ò´Þ¤à¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊý¤òÃµº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤Ê½ç½ø¤Ç¥¸¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ì¤ÍèÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º·Ð¸³¼Ô¤â¿·Á¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥ÉRPG¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¼«Í³¤Ë½¸¤á¤Æ°é¤Æ¤¿¤¤¿Í
¡¡Nintendo Switch2¤Ç¤Ï¿·ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µìºî¤Î¥²¡¼¥à¤â¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤Â¿ºÌ¤Ê¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¢¡´Æ½¤¼Ô/ORICON NEWSÊÔ½¸Éô
¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖORICON NEWS¡×¡£³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤Ã´ÅöÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢Êë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁ´À¤³¦¤Ç6,735ËüËÜÇä¤ì¤¿¤¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂ³ÊÔ¤¬switch2¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡Ä¡ª
¢£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ¥Þ¥ê¥ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¡¼
¡¡ºÇÂç8¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥²¡¼¥à¡£¿·¤·¤¤¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤ËºÇÅ¬¡£
¡¦²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦Ã»»þ´Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥²¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¢£HUNDRED LINE -ºÇ½ªËÉ±Ò³Ø±à-
¡¡³Ø±à¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀïÎ¬RPG¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈåÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦ÀïÎ¬¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¿¼¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤ß¤Î¿Í
¢£ Minecraft (¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È)
¡¡Ìµ¸Â¤ÎÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¡£¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¡ý¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¼«Í³¤Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµá¤á¤ë¿Í
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÃÎ°é¥²¡¼¥à¤Ë¤â
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥¤¥Õ£é ¥°¥ë¥°¥ë¤ÎÎµ¤È»þ¤ò¤Ì¤¹¤à¾¯½÷
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¿¦¶È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëRPG¡£¼«Ê¬¤À¤±¤ÎËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦RPG¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥²¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¿Í
¡¦Ä¹ÊÔ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¿Í
¢£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ª¤Þ¤Á¤É¡Á¤µ¤Þ¡ª
¡¡¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ªÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÆÃÄ§¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÀ¤Âå¤Î¿Í
¡¦Ìþ¤··Ï¤Î¥²¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¿Í
¢£ÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£Switch 2¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦ÂÐÀï¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¢£¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È8 ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹
¡¡ÄêÈÖ¤Î¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¡£¿·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¿Í
¡¦Ã»»þ´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¢£¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° ¥ê¥¿¡¼¥ó¥º HD
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤¬HD¤ÇÉü³è¡£²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦ÀÎ¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥²¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¿Í
¢£À¤³¦¤Î¥¢¥½¥ÓÂçÁ´51
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ä¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬½¸·ë¡£°ì¿Í¤Ç¤âÊ£¿ô¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¿Í
¡¦Â¿ÍÍ¤Ê¥²¡¼¥à¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¢£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïY
¡¡¿Íµ¤¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óRPG¡£ÀïÎ¬À¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦ÀïÎ¬¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦Ä¹ÊÔ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òµá¤á¤ë¿Í
¢£¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó3
¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¯¤ÇÀï¤¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡£¿·¤·¤¤Éð´ï¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥²¡¼¥à¤òµá¤á¤ë¿Í
¢£Pikmin 4(¥Ô¥¯¥ß¥ó 4)
¡¡¾®¤µ¤ÊÀ¸¤Êª¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¤È¶¦¤ËËÁ¸±¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£¿·¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦Ãµº÷¤ä¼ý½¸¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¢£¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ¥Æ¥£¥¢¡¼¥º ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¥ó¥°¥À¥à
¡¡ÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡£Switch 2¤Ç¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦Èþ¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òµá¤á¤ë¿Í
¢£¤×¤è¤×¤è¥Æ¥È¥ê¥¹2 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë2Âç¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤È¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹¡×¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡£´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÐÀï¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¥Ð¥È¥ë¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥â¡¼¥É¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£1¿Í¤Ç¤âÊ£¿ô¿Í¤Ç¤âÍ·¤Ù¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤âºÇÅ¬¡£²Á³Ê¤â¤ª¼êº¢¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤ÈÂÐÀï¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦²Á³Ê½Å»ë¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤¥²¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¢£¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡õ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È
¡¡¹Âç¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¤òËÁ¸±¤¹¤ëRPG¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡Ö¥Ê¥Ã¥Ú»³¡×¤Ê¤É¤Î¿·¥¨¥ê¥¢¤ò´Þ¤à¥Ñ¥ë¥Ç¥¢ÃÏÊý¤òÃµº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤Ê½ç½ø¤Ç¥¸¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ì¤ÍèÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º·Ð¸³¼Ô¤â¿·Á¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡£
¡ü¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥ÉRPG¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¼«Í³¤Ë½¸¤á¤Æ°é¤Æ¤¿¤¤¿Í
¡¡Nintendo Switch2¤Ç¤Ï¿·ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µìºî¤Î¥²¡¼¥à¤â¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Â³¤Â¿ºÌ¤Ê¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¢¡´Æ½¤¼Ô/ORICON NEWSÊÔ½¸Éô
¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖORICON NEWS¡×¡£³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤Ã´ÅöÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢Êë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£