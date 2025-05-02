Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«Ëë¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤Ê¤«ÅìµþÅÔ¿´¤Ë¡ÖÎÐ¤Î¿Í¹©Åç¡×ÃÂÀ¸¡¡ÅìÀ¾¤Ç°Û¤Ê¤ë¡ÈËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¡É³èÍÑ»ö¾ð ¡ÖÍÑÅÓ¡¢¶³¦Àþ¡×¤É¤¦·è¤Þ¤ë¡©
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬³«Ëë¡Ê13Æü¡Ë¤«¤éÌó2½µ´Ö¤¬²á¤®¡¢ËüÇî¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊºÅ¤·¤¬Ï¢Æü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ö¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ò¤É¤¤¡×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¼å¤¯ÉÔÊØ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤Ë¤è¤ëÇúÈ¯»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤ä¡¢¡Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î´°À®¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤À²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Âçºå¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÎËä¤áÎ©¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1977Ç¯¡£°Ê¹ß¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äÂçºå¸ÞÎØ¾·Ã×¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Ì´½§¤Ï¡ÖÉé¤Î°ä»º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
µ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¡¢¤½¤·¤ÆIRÍ¶Ã×¤À¤Ã¤¿¡£Ëä¤áÎ©¤Æ¤ÎºÝ¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡©¤¤¤Ä¤«¤éÅÚÃÏ¤Ë¡©
äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤Þ¡¢Ì´½§¤Ï¤ª¶â¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹‟ºâ»º¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Ëä¤áÎ©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£
¹ÔÀ¯»ö·ï¤Ë¾Ü¤·¤¤¹ÓÌÚ¸¬¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö³¤¤ä²ÏÀî¤Ê¤É¤Î¸øÍ¿åÌÌ¤òËä¤áÎ©¤Æ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¸øÍ¿åÌÌËäÎ©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ØÌÈµö¡Ù¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤äµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æµö²Ä¸¢¼Ô¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Þ¤¿¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤¬¿³ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
Íø³²´Ø·¸¼Ô¡Êµù¶È¸¢¼Ô¤Ê¤É¡Ë¤Î°Õ¸«Ä°¼è¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¼Ô¤È¼þÊÕÃÏ°è¤È¤ÎÄ´À°¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤Ç¤Ï¡¢Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ï¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÅÚÃÏ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤¬Ê£¿ô¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¹ÔÀ¯¶è°è¤Î²èÄê¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëä¤áÎ©¤ÆÌÈµö¤Î¿½ÀÁÃÊ³¬¤Ç¡¢´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤ä¹ñ¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤É¤Î¶è°è¤Ëµ¢Â°¤µ¤»¤ë¤«¤ò¼è¤ê·è¤á¤Þ¤¹¡£
¹©»ö´°Î»¸å¡¢¸øÍ¿åÌÌËäÎ©Ë¡Âè22¾ò¤ËÄê¤á¤ë½×¹©Ç§²Ä¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢Ç§²Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤¬Àµ¼°¤ËÅÚÃÏ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¹ÓÌÚÊÛ¸î»Î¡ËËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Î¶³¦Àþ½ä¤êºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤â
¼ç¤Ë³¤¾å¤È¤Ê¤ëËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹ÔÀ¯¶è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¶³¦¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£ÅìµþÏÑ¤Î¹¾Åì¶èÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæ±ûËÉÇÈÄéËäÎ©ÃÏ¤À¡£
ÂçÅÄ¶è¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¥Î¥ê¤ÎÍÜ¿£¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçÅÄ¶è¤Î»º¶È¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª±è³×¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Â¾Êý¤Ç¡¢¹¾Åì¶è¤Ï¡¢Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦ÇÑ´þÊª¤Î±¿ÈÂ¼Ö¤¬ÄÌ¤ëÃæ¡¢½»Ì±¤Ï½ÂÂÚ¤ä°½¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦½»Ì±¤ÎÉéÃ´¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯ÂÐÎ©¤¬Â³¤¤¤¿¡£
Áè¤¤¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÔ¤Ë¤è¤ëËä¤áÎ©¤Æ³«»Ï¤Î1973Ç¯¤«¤é¡¢¼Â¤Ë40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹¾Åì¶è¤¬Ìó8³ä¤Îµ¢Â°³ä¹ç¤òÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½·è¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ë¡ÄîÆ®Áè¤Ë¤è¤ê·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ³èÍÑ¤ËÅìÀ¾¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¡©¥¤¥Ù¥ó¥È¤«ÎÐ²½¤«
¹¾Åì¶è¤ÈÂçÅÄ¶è¤Ç¶³¦¤òÁè¤Ã¤¿Ãæ±ûËÉÇÈÄéËäÎ©ÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ï¡¢¡Ö³¤¤Î¿¹¸ø±à¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¡¢Åìµþ¤Î‟¿·¤¿¤Ê¿¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥êー¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï3·î28Æü¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«Ëë¤Î3½µ´ÖÁ°¤À¤Ã¤¿¡£
µÕÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤È¡¢ÅÔÌ±·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö³¤¤Î¿¹¸ø±à¡×¡£Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Î³è¤«¤·Êý¤ËÅìÀ¾º¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÎ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿À¸Í²¤òËä¤áÎ©¤Æ¤¿¥Ýー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÇîÍ÷²ñ¡Ê1981Ç¯¡Ë²ñ¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¤ªÂæ¾ì¤ÎËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿À¤³¦ÅÔ»ÔËüÇî²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£¹¾Åì¶è²¤ÎËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ï¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤ËºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤¬²ñ¾ì¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¾¤ÏËüÇî¤Ê¤É¤Î¤ªº×¤êÃæ¿´¡¢Åì¤Ï´Ä¶ÇÛÎ¸¤¬Â¿¤á¤Î°õ¾Ý¤À¡£µ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤â
½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸³è´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤¬¤ª¤è¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¹ÓÌÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÍÑÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·×²èË¡¤ä¹ÁÏÑË¡¡¢´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²ÁË¡¤Ê¤É¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢»ÜÀß¤Îµ¬ÌÏ¤äÀ¼Á¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤ä¸ø±à¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÅÔ»Ô·×²èË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤¬¹ÁÏÑ¶è°è¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¹ÁÏÑË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹ÁÏÑ·×²è¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£³¤´ßÉô¤Î´ÉÍý¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢³¤´ßË¡¤Îµ¬Äê¤â¸¡Æ¤ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·×²è¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤äÃÏ°è½»Ì±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò»öÁ°¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ËüÇî¤äÂçµ¬ÌÏ¸ø±à¤Ê¤É¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ä¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡×º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëËä¤áÎ©¤ÆÃÏ³èÍÑ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¿·¤¿¤Ë¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëËä¤áÎ©¤ÆÂ¤À®¡£·ÐºÑ¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤â¤¤¤¨¤¿¤¬¡¢·Êµ¤¤â¿Í¸ý¤âÄäÂÚ¤¹¤ë¸½ºß¤Ï¡¢°·¤¦¤Ë¤â¿µ½Å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¼Â¾õ¤À¡£
¡Ö¿Í¹©Åç¤Ï³«È¯Åö½é¤³¤½ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢°Ý»ýÈñ¤äÏ·µà²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊªÎ®µòÅÀ¡¢ËÉºÒµòÅÀ¡¢ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎµòÅÀ¤Ê¤É¡¢Ê£¹çÅª¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÍøÍÑ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿Í¸ý¤ä¼Ò²ñ¾ðÀª¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë»þÂå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì»þÅª¤Ê´Ñ¸÷»ö¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÓÌÚÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¦ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ëä¤áÎ©¤ÆÃÏÂ¤À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃÏ°è¤ä½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë»È¤¤Êý¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£