µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤«¤é¡È¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡É¤Ë¡¡¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÃ©¤ë
¡¡¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÇÂç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤¬¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¥¥ã¥é¡×¤ä¡Ö¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¿·¤¿¤Ê´é¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤âÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢µÆÃÓ¤Î¥¤¥áー¥¸ÊÑÁ«¤ò¤Ò¤â¤È¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºßÃÏ¤ËÇ÷¤ê¤¿¤¤¡£
»²¹Í¡§¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Ýー¤º¡×¤Ã¤Æ²¿!?¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢Ê¡ËÜè½»Ò¤é¤¬Æ±¤¸¥Ýー¥º¤Ç°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ
¡¡2011Ç¯¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð14.4ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Sexy Zone¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿µÆÃÓ¡£2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Ì¤Íè¤«¤éÍè¤¿Å¾¹»À¸¡¦¿¼Ä®æÆÊ¿¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌòÊÁ¡£¤³¤ì¤¬Åö»þ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤È¸«»ö¤Ë½Å¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2017Ç¯¤Î¡Ø±³¤ÎÀïÁè¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¤¬¤é¤âÁþ¤á¤Ê¤¤ÄïÊ¬¡¦È¬¿Ò¥«¥º¥¤ò¹¥±é¤·¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿ÁÇÄ¾¤µ¤ä°¦ÕÈ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯¡¢¡Ø¸ãÇÚ¤ÎÉô²°¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¼Çµï¤ËÄ©Àï¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¿ËÞ¤ÊÂç³Ø±¡À¸¡¦¸°»³Å¯Ïº¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¡¢µÆÃÓ¼«¿È¤ÎÆâ¾ÊÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÈà¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å¾µ¡¤Ï2020Ç¯º¢¡¢¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¡£¿åÍÏÀ¤ÎÃåÊª¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ù¡¹¤ËÉþ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÁ´Íç¥É¥Ã¥¥ê¡É¡£¤³¤Î¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÇµÆÃÓ¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÈÅÜ¤ê¤òÁÇÄ¾¤ËÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£æ·ÃÑ¤òÄ¶¤¨¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏSNS¤òÀÊ´¬¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤È°ìµ¤¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿P&G¡Ö¥Üー¥ë¥É¡×¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÀöÂõÂçÌ¾¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡ÖÀöÂõ¤ÎÇº¤ß¡×¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯µÆÃÓ¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÀöºÞ¾¦ÉÊ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå·à¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£¶Ë¤á¤Ä¤¤Ï¡¢CM»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤â¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀøÆþ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¥Í¥¿¥Ð¥é¥·¤ËÅÜ¤Ã¤¿µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¥¢¥ó¥¿¤¿¤Á¤¬Íè¤Æ¤¤¤¤¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÌÔ¹³µÄ¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÀöÂõÂçÌ¾¡×¤Ï¡Öµö¤»¤Ê¤¤ÂçÌ¾¡×¤È¤·¤Æ¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢µÆÃÓ¤Î¡Ö¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¡×¤Ï¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥Ù¥ë¶åºó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡¢¸½¼Â¤Èµõ¹½¤¬¸òºø¤¹¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±Æ¤òÊú¤¨¤¿´ÉÍý¿Í¤ò±é¤¸¤¿¡£¤³¤³¤Ç¸«¤»¤¿Á¡ºÙ¤Ê±¢±Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤ÎÍÛµ¤¤Ê´é¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¿¼¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£Â³¤¯2021Ç¯¡Ø¥¤¥¿¥¤¥±¤ËÎø¤·¤Æ¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤éÁþ¤á¤Ê¤¤ÀÄÇ¯Ìò¤ò¹¥±é¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÈÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¡É¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¡¢ÌòÊÁ¤Ë¼«Á³¤Ê²¹ÅÙ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£°Ê¹ß¤â±Ç²è¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄ¶±Û¤·¤¿½ê¤Ø¡£¡Ù¡¢¡Ø¥¦¥½º§¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥¼¥¤¥Á¥çー ～¡ÖÊ§¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë～¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡¢¼ç±é¡¦¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈÌ³¤á¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥¦¥½º§¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ÉS¤Ç´°àú¼çµÁ¤Ê¥â¥ÆÃË¤È¤¤¤¦¡È¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¡É¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÌò¤ËÄ©Àï¡£¤¢¤¨¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤òÆÍ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¢£µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿´é¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯4·î25Æü¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ï¡¢µÆÃÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¸¶ºî¤Ï·ë¾ë¿¿°ìÏº¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥ß¥¹¥Æ¥êー¾®Àâ¡£µÆÃÓ¤¬±é¤¸¤ë¶Í»³¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°ìÎ®¾¦¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¡¢º£¤Ï¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤ëÃË¤À¡£ËÅç·½²ð´ÆÆÄ¤¬¡ÖÉ÷Ëá¡¢¤¢¤ó¤Ê´é¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦±éµ»¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¡É¤È¤â¡¢¡È¥é¥Ö¥³¥á¤ÎÁê¼êÌò¡É¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡¢±Æ¤Î¿¼¤¤¿Í´ÖÁü¤ò´¶¤¸¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Í»³¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¡£¤à¤·¤í¾ð¤±¤Ê¤µ¤ä¡¢¼å¤µ¡¢¿Í´Ö½¤µ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µÆÃÓ¤¬É½¸½¤·¤¿ÀÅ¤«¤ÊÄË¤ß¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¡¢Çí¤½Ð¤·¤Î´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¡£Ìò¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¸ÉÆÈ¤äÁÓ¼º´¶¤Ï¡¢¤É¤³¤«Èà¼«¿È¤Î¡ÈÁÇ¤ÎÉôÊ¬¡É¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ì´Ó¤·¤¿¡ÈÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¡É»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¡£¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢µ¤Ê¬²°¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¾Ð¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤È¼«¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤ÎÎ°è¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Âå¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´°àú¤Ê¶öÁü¤è¤ê¤â¡¢ÍÉ¤é¤®¤ò»ý¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¸ºß¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¯¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î´¶³Ð¤ò¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Èà¤Ï¼¡¤Ë¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤Ò¤È¤Ä³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ëÈà¤Î»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë