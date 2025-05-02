¸åÆ£·¼²ð¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ëº£µ¨3ÅÀÌÜ¡ª¡¡¡È¹ë²÷¥Ø¥Ã¥É¡É¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯
¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëU¡Ý20ÆüËÜÂåÉ½FW¸åÆ£·¼²ð¤¬5·î1Æü¡¢º£µ¨¤Î¸ø¼°Àï3¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè7Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¡£Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÍèµ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º½Ð¾ì¸¢¡¢2°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏCLÍ½Áª¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á6»î¹ç½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¸åÆ£¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï2·î2Æü°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤Æ2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤ËÇÛÃÖ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿55Ê¬¤Ë¼ã¤ÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬»Ø´ø´±¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥¸¡¼¥É¡¦¥¢¥·¥á¥ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦³Ñ¤ÇÂÔ¤Ä¥¢¥ê¡¦¥Þ¡¼¥Þ¡¼¤Ø¤ÈÅ¸³«¡£±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¸åÆ£¤¬¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤ÏÄ¾¸å¤Î61Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬¿ôÅªÍÍø¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬69Ê¬¤È86Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£88Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Çµ®½Å¤ÊÇòÀ±¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö36¡×¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿4°Ì¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡£Â¾¥¯¥é¥Ö¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤êº£µ¨¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê3»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç²¤½£Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£¸å¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï4Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ÈÂÐÀï¡£10Æü¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè8Àá¤Ç¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡¡1¡Ý3¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡55Ê¬¡¡¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë
0¡Ý2¡¡69Ê¬¡¡¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë
0¡Ý3¡¡86Ê¬¡¡¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥É¥¸¡¼¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë
1¡Ý3¡¡88Ê¬¡¡¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ð¥ê¥¯¥¦¥£¥·¥ã¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡Ë
¡¡¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè7Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¡£Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÍèµ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º½Ð¾ì¸¢¡¢2°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏCLÍ½Áª¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸åÆ£¤ÏÄ¾¸å¤Î61Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬¿ôÅªÍÍø¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬69Ê¬¤È86Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£88Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Çµ®½Å¤ÊÇòÀ±¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö36¡×¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿4°Ì¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡£Â¾¥¯¥é¥Ö¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤êº£µ¨¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê3»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç²¤½£Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£¸å¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï4Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ÈÂÐÀï¡£10Æü¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè8Àá¤Ç¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡¡1¡Ý3¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡55Ê¬¡¡¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë
0¡Ý2¡¡69Ê¬¡¡¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë
0¡Ý3¡¡86Ê¬¡¡¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥É¥¸¡¼¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë
1¡Ý3¡¡88Ê¬¡¡¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ð¥ê¥¯¥¦¥£¥·¥ã¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡Ë