¥È¥é¥ó¥×¼«Æ°¼Ö¡¦ÉôÉÊ´ØÀÇ¡¢ÊÆ¤Ç1ÂæÅö¤¿¤ê1.2Ëü¥É¥ë¤Î¥³¥¹¥È¹â¤â
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÃæÀ¾Éô¥ß¥·¥¬¥ó½£¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë·ÐºÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£±Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬²Ý¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¡¦ÉôÉÊ¤Ø¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¶¯²½¤¬£±ÂæÅö¤¿¤ê£²£°£°£°¡½£±Ëü£²£°£°£°¥É¥ë¤Î¥³¥¹¥È²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Í¢Æþ¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²Éý¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±Æ¶Á¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö¡¦ÉôÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ£²£µ¡ó¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£½µ¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ë»È¤¦ÉôÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òº£¸å£²Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ìÉôÍ±Í½¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£ÉôÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï£²£°£²£¶Ç¯£´·î¤Þ¤Ç¤Î£±Ç¯ÌÜ¤ËÊÆ¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Î£³¡¥£·£µ¡óÁêÅö¡¢£²£·Ç¯£´·î¤Þ¤Ç¤Î£²Ç¯ÌÜ¤Ï£²¡¥£µ¡óÁêÅö¤Î´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ËÇ¯´ÖÌó£¸£°£°ËüÂæÍ¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´°À®¼Ö¤ÏÍ±Í½¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ó¥À¤Î¼çÎÏ¾èÍÑ¼Ö¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¡×¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥»¥À¥ó¡Ö¥«¥à¥ê¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ê£È£Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡Ê£Ç£Í¡Ë¤Î¥»¥À¥ó¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥Þ¥ê¥Ö¡×¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×Â¿ÌÜÅª¼Ö¡Ê£Ó£Õ£Ö¡Ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Ê¤É¤Ï´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤¬£²£°£°£°¡½£³£°£°£°¥É¥ë¾å¾º¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢³°¹ñ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î£Ó£Õ£Ö¡Ö£Ç¥¯¥é¥¹¡×¡¢£Â£Í£×¤Î°ìÉô¥â¥Ç¥ë¡¢±Ñ¹ñ¤Î£Ó£Õ£Ö¡Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¡Ö¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¡×¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥Ï¡½£Å¡×¤Ê¤É¤ÏºÇÂç¤Ç£±Ëü¡½£±Ëü£²£°£°£°¥É¥ë¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÊÆÃæÀ¾Éô¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥É¤Î£Ó£Õ£Ö¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Ï´ØÀÇ¶¯²½¤¬Ìó£´£³£°£°¥É¥ë¤Î¥³¥¹¥È¾å¾ºÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉôÉÊ´ØÀÇ¤ÎÍ±Í½Á¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó£²£´£°£°¥É¥ë¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ç£Í¤Ï£±Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ëÂÇ·â¤¬£µ£°²¯¥É¥ë¤Ë¾å¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¡£¤¦¤Á´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£²£°²¯¥É¥ë¤Î¥³¥¹¥È¾å¾ºÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤¹¤°¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£