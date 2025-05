チャンピオンズリーグ準決勝1stレグのインテル戦でも驚異のテクニックからゴールを決めるなど、バルセロナFWラミン・ヤマルが止まらない。



まだ17歳なのだが、今季は全コンペティション合わせ15ゴール24アシストの結果を残している。バルセロナのレジェンドであるリオネル・メッシとの比較も本格化しており、インテル戦で決めたゴールはまさにメッシを思わせるものだった。



そんな中、独『Bild』が注目したのが12歳時点でのヤマルだ。バルセロナのカンテラで育ってきたヤマルは、当然ながら10代前半の頃から怪物だったようだ。



当時からヤマルのドリブルスタイルは変わらず、ユース年代で相手を圧倒している。カンテラ時代と同じプレイをトップチームでも継続できるのは見事と言うしかないが、12歳時点からヤマルのプレイは完成されていたようだ。





Lamine Yamal at 12 years old, just ruining the lives of children. No wonder they moved him up fast.pic.twitter.com/9A4UT93SSq