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Lamine Yamal at 12 years old, just ruining the lives of children. No wonder they moved him up fast.pic.twitter.com/9A4UT93SSq— MUNDIAL (@MundialMag) May 1, 2025