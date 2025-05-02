ÆüËÜ¿ÍÌò¤ä¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù½Ð±é¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤½÷Í¥¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢ÇÐÍ¥ÉôÌçÅ±Âà¤ÎYG¤òÎ¥¤ìºÆ½ÐÈ¯
½÷Í¥¤Î¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¶»¸µÂçÃÀÏª½Ð¡É¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤Î¥¹¥Ò¥ç¥ó
5·î2Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥µ¥é¥à¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ï2021Ç¯¤«¤éYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¼Ò¤¬ÇÐÍ¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¼«Á³¤Ê·Á¤Ç»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ï±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥¤¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥ë¥È¥í¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¤È¹õ¤¤ËâË¡»È¤¤¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¤¯Ì¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëº§¤È½Ð»º¤Ë¤è¤ê°ì»þ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í½÷ÀÌò¤ò±é¤¸¤¿¡Øµþ¾ë¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÉüµ¢¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¤ÏÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê»öÌ³½ê¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¥¹¥Ò¥ç¥ó¡£º£¸å¤ÏJTBC¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¿À¤Î¶Ì¡Ù¡Ê²¾Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£