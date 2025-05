小田和正の待望の全国ツアー<明治安田Presents 「KAZUMASA ODA TOUR2025 みんなで自己ベスト!!」>が5月1日(木)静岡エコパアリーナを皮切りにスタートした。同ツアーは全国13か所、28公演、31万人動員をする全国アリーナツアーとなり、77歳7か月での全国アリーナツアーを行うのは、2年前(75歳)に開催した自身の記録を超える“史上最年長記録を更新する”全国ツアーとなる。

『自己ベスト-3』



初回生産限定盤:7,700円(税込)3CD、デジパック、三方背スリーブ仕様通常盤:3,300円(税込)https://VA.lnk.to/GUv03n1.すべて去りがたき日々(2024)明治安田企業CM曲 ※初収録2.哀しいくらい(1982)3.I LOVE YOU(1982)2001年MAX FACTOR CM曲4.Little Tokyo(1989)ネスカフェ新ゴールドブレンドCM曲5.またたく星に願いを(1993)味の素ほんだしCM曲6.遠い海辺(1997)小田和正監督作品 映画『緑の街』劇中歌/フジテレビ系『おはよう!ナイスディ』エンディングテーマ曲7.とくべつなこと(2000)8.東京の空(2011)フジテレビ系木曜劇場『それでも、生きてゆく』主題歌/TBSドキュメンタリー『東京の空』テーマ曲9.やさしい風が吹いたら(2013)テレビ朝日系連続ドラマ『遺留捜査』主題歌10.愛になる(2014)明治安田企業CM曲11.mata-ne(2014)Nathan Eastに提供した「Finally Home」日本語詞セルフカバー12.風を待って(2021)明治安田企業 CM 曲/テレビ朝日系連続ドラマ『遺留捜査」主題歌13.こんど、君と(2021)NHK「みんなのうた60」記念ソング14.so far so good(2022)NHK ドラマ 10『正直不動産』1&2主題歌15.what's your message ?(2023)フジテレビ系木曜劇場『この素晴らしき世界』主題歌 ※初収録16.その先にあるもの(2024)TBS系日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』主題歌 ※初収録