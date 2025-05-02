Æ£ËÜÈþµ®¡¢¤ªÃý¤ê¤ÊÄ¹½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤ï¤º½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÜ²»¤È¤Ï¡©¡Ö¥°¥¤¥°¥¤Íè¤ë¤«¤é¤µ¡Ä¡×
4·î30Æü¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ï¥í¡¼¡ª¥ß¥¥Æ¥£¡Ù¤Ë¡¢É×¤ÎÉÊÀî¾±»Ê¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤È¼ÖÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ£ËÜ¤¬¡¢9ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÆ£ËÜÈþµ®¡¢¤ª¤Þ¤»¤Ê9ºÐÄ¹½÷¤Î¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¡Ä¡×
Æ°²èÃæ¡¢¡È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°µ¤¬¤¹¤´¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¡¢¾±»Ê¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¤¹¤´¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡£²¶¥á¥â¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¸À¤¤Êý¤¬¤¹¤´¤¤ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿»þ¤ËÊü¤Ã¤¿¥·¥ã¥¦¥È¡£¡Ø²»¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤¤¡ª¡ª¡Ù¡×¤È¡¢Æ£ËÜ¤¬¶«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£ËÜ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÁ°¤Ç¤Í¡¢¡ÊÄ¹½÷¤¬¡Ë¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¥°¥¤¥°¥¤¥°¥¤¥°¥¤Íè¤ë¤«¤é¤µ¡£¤º¤Ã¤È¡Ø¤¢¤ó¤Í¡¢¤½¤ì¤Ç¤Í¡Ù¤È¤«¤µ¡×¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö»ä¡¢·ë¹½ÄÀÌÛ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾±»Ê¤Ï¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Ê¡Á¡×¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ÊÆ£ËÜ¤Ï¡Ë¾Ð¤¦¤â¤ó¤«¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£ËÜµ¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤Ï¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤µ¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤é¾éÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¾Ð¤¦¤â¤ó¤«¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¹¤ë¤ÈÆ£ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤â¤µ¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë3¿Í¤Ç¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¡¢¤º¡Á¤Ã¤È¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤è¡¢¤â¤¦¤º¡Á¤Ã¤È¡£¤Ä¡¼¤³¡ÊÄ¹½÷¡Ë¤¬¡£¤ª¤Þ¤á¡Ê¼¡½÷¡Ë¤Ï¤Í¡¢·ë¹½¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡×¡Ö¤Ä¡¼¤³¤¬¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÃý¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤·¡×¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¥Þ¥Þ¤Ï1¿Í¤ÇÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ä¤Ã¤Æ¡£1²ó¤â¤¦Ìµ²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£