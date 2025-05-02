µö¤»¤Ê¤¤¡Ä¹â¹»ÃæÂà¤·¤¿Í§¿Í¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Âà³Ø¤ÎÍýÍ³¡×¡¿¤Ó¤Ã¤¯¤êÂÎ¸³¿Íµ¤µ»ö
¡¡½÷»ÒSPA!¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ»ö¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤êÂÎ¸³¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤µ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2019Ç¯5·î12Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡SNS¤ÎÈ¯Å¸¤ÇÄ¹Ç¯Ï¢Íí¤Î¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µìÍ§¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿ºòº£¡£ÀèÆü¡¢»ä¤âA»Ò¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤È¼Â¤Ë24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¹â¹»1Ç¯¤Î»þ¤Ë³Ø¹»¤ò¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ê¤¯ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈà½÷¤¬Âà³Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í»×¤ï¤Ì»ö¾ð¤¬¤½¤³¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ÄÌ³Ø¤Ë»È¤¦Ï©Àþ¤ÇÃÔ´Á¤Ë¶ì¤·¤àÆü¡¹¤À¤Ã¤¿
¡¡¤½¤ì¤Ï¹â¹»¤òÆþ³Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î4·î¤Î¤³¤È¡£A»Ò¤µ¤ó¤Ïºë¶Ì¸©ºß½»¤Ç¤·¤¿¤¬ÅÔÆâ¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËèÄ«¤Î¤è¤¦¤ËËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤ÆÄÌ³Ø¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¤³¤È¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢ÃÔ´Á¤Ç¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÃÔ´Á¤ËÁø¶ø¤·¤¿»ä¤ÏÀ¼¤â¾å¤²¤é¤ì¤ºÄñ¹³¤â¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤ÀÃË¤Ë¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡¡Èà½÷¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃÔ´Á¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸Ø¤ì¤Ê¤¤¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½½÷ÀÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎÀßÃÖ¤äSOS¥Ü¥¿¥ó¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î¼ÖÆâÀßÃÖ¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¤½¤Î·ï¿ô¤Ï·ã¸º¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢A»Ò¤µ¤ó¤¬ÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿24Ç¯Á°¤ÎÄ«¤ÎÏ©Àþ¤ÏÃÏ¹ö³¨¿Þ¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Îº®»¨¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤º¡¢¼þ°Ï¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡£
¡¡¤½¤³¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢ÅÅ¼Ö´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤ÏÃÔ´Á¤Î³Ê¹¥¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¤Û¤ÜÈï³²¤Ë¤¢¤¦ËèÆü¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤ÈÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÃÔ´Á¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾¤òÂØ¤¨¤ì¤Ð¿ôÆü¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÉÔ»×µÄ¤ÈÃÔ´Á¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¼ÖÎ¾¤ËÆ¨¤²¤Æ¤âÉ¬¤ºÃÔ´Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï½ù¡¹¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×
¡¡¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢»ä¼«¿È¤âÅö»þ¤ÏÈà½÷¤ÈÆ±¤¸Ï©Àþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢ÃÔ´ÁÈï³²¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¶²ÉÝ¤Ï¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡A»Ò¤µ¤ó¤ÏËèÄ«±Ø¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤Ï¤ß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅ¼Ö¤ò¸«¤ÆÂ¤¬¤¹¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢Âð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È¼«Ê¬¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÃÔ´Á¤Î¤³¤È¤Ï¿Æ¤Ë¤â¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤â¡¢Í§Ã£¤Ë¤â¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÔ´Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë²¿¤«¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤«¡£¤¤¤ä¤é¤·¤¤»Ò¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¨¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼þ¤ê¤È¹Â¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë¶É¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂà³Ø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤ÏÄÌ¿®À©¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¡¢Â´¶È¸å¤ÏÀ½²Û¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤ÈÆþ³Ø¡£º£¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¼ñÌ£¤Çºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤«¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¼þ¤ê¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÃÔ´Á¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤¬ÉÝ¤¤¡Ù¤È¤è¤¦¤ä¤¯ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÄÌ³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î»Ù¤¨¤ÏÆÃ¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¤âÊ¿µ¤¤Ç¾è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¢¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿ÃÔ´Á¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËA»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤â»Å»ö¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿ÃÔ´Á¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÔ´Á¤ÏÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤Î¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¶¯¤¯¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¤â¤Ç¤¡¢¸ÉÆÈ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃÔ´Á¤ËÂÐ¤·ÅÜ¤ê¤¬Ê¨¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢A»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤À¸¤¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î»Ñ¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿¤â¤Á¤Å¤ÀéÂå»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¿¤À¤ê¤¨¤³¡ä
¡Ú¤â¤Á¤Å¤ÀéÂå»Ò¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉôÊüÁ÷³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢±ÇÁü¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¦¥á¡¼¥«¡¼¹Êó¡¦WEB¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¤¥ó¥³¤ÈÇò»Ò¤ÈÃñ¥Ï¥¤¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Twitter¡§@kyan__tama
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡SNS¤ÎÈ¯Å¸¤ÇÄ¹Ç¯Ï¢Íí¤Î¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿µìÍ§¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿ºòº£¡£ÀèÆü¡¢»ä¤âA»Ò¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤È¼Â¤Ë24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¹â¹»1Ç¯¤Î»þ¤Ë³Ø¹»¤ò¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ê¤¯ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈà½÷¤¬Âà³Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í»×¤ï¤Ì»ö¾ð¤¬¤½¤³¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¹â¹»¤òÆþ³Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î4·î¤Î¤³¤È¡£A»Ò¤µ¤ó¤Ïºë¶Ì¸©ºß½»¤Ç¤·¤¿¤¬ÅÔÆâ¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËèÄ«¤Î¤è¤¦¤ËËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤ÆÄÌ³Ø¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¤³¤È¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢ÃÔ´Á¤Ç¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÃÔ´Á¤ËÁø¶ø¤·¤¿»ä¤ÏÀ¼¤â¾å¤²¤é¤ì¤ºÄñ¹³¤â¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤ÀÃË¤Ë¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡¡Èà½÷¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃÔ´Á¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸Ø¤ì¤Ê¤¤¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Ç¤³¤½½÷ÀÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎÀßÃÖ¤äSOS¥Ü¥¿¥ó¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î¼ÖÆâÀßÃÖ¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¤½¤Î·ï¿ô¤Ï·ã¸º¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢A»Ò¤µ¤ó¤¬ÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿24Ç¯Á°¤ÎÄ«¤ÎÏ©Àþ¤ÏÃÏ¹ö³¨¿Þ¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Îº®»¨¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤º¡¢¼þ°Ï¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡£
¡¡¤½¤³¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢ÅÅ¼Ö´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤ÏÃÔ´Á¤Î³Ê¹¥¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¤Û¤ÜÈï³²¤Ë¤¢¤¦ËèÆü¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤ÈÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÃÔ´Á¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾¤òÂØ¤¨¤ì¤Ð¿ôÆü¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÉÔ»×µÄ¤ÈÃÔ´Á¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¼ÖÎ¾¤ËÆ¨¤²¤Æ¤âÉ¬¤ºÃÔ´Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï½ù¡¹¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×
¡¡¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢»ä¼«¿È¤âÅö»þ¤ÏÈà½÷¤ÈÆ±¤¸Ï©Àþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢ÃÔ´ÁÈï³²¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¶²ÉÝ¤Ï¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡A»Ò¤µ¤ó¤ÏËèÄ«±Ø¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤Ï¤ß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅ¼Ö¤ò¸«¤ÆÂ¤¬¤¹¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢Âð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È¼«Ê¬¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÃÔ´Á¤Î¤³¤È¤Ï¿Æ¤Ë¤â¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤â¡¢Í§Ã£¤Ë¤â¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÔ´Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë²¿¤«¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤«¡£¤¤¤ä¤é¤·¤¤»Ò¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¨¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼þ¤ê¤È¹Â¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë¶É¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂà³Ø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤ÏÄÌ¿®À©¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¡¢Â´¶È¸å¤ÏÀ½²Û¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤ÈÆþ³Ø¡£º£¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¼ñÌ£¤Çºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤«¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¼þ¤ê¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÃÔ´Á¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤¬ÉÝ¤¤¡Ù¤È¤è¤¦¤ä¤¯ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÄÌ³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î»Ù¤¨¤ÏÆÃ¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¤âÊ¿µ¤¤Ç¾è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¢¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿ÃÔ´Á¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡ºÇ¸å¤ËA»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤â»Å»ö¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿ÃÔ´Á¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÔ´Á¤ÏÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤Î¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¶¯¤¯¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¤â¤Ç¤¡¢¸ÉÆÈ¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃÔ´Á¤ËÂÐ¤·ÅÜ¤ê¤¬Ê¨¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢A»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤À¸¤¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î»Ñ¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿¤â¤Á¤Å¤ÀéÂå»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿¤¿¤À¤ê¤¨¤³¡ä
¡Ú¤â¤Á¤Å¤ÀéÂå»Ò¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉôÊüÁ÷³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢±ÇÁü¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¦¥á¡¼¥«¡¼¹Êó¡¦WEB¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¤¥ó¥³¤ÈÇò»Ò¤ÈÃñ¥Ï¥¤¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Twitter¡§@kyan__tama