FW¡õ¥¢¥¤¥¢¥óÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ÎÊýË¡¡ª4¿Í¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ
FW¤È¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥³¥¢¥á¥¤¥¯¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£Èô¤Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ï"¥Üー¥ë¤ò¥ßー¥È¤¹¤ë¤³¤È¡É¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËÊý¸þÀ¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¿Ä¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¿Í¡¢É¬ÆÉ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡ª
¤Þ¤º¤ÏÌîÃçÌÐ¥×¥í¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Î¾åÃ£¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç±Å¾¤Î¿¼¤¤¥È¥Ã¥×¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°ìÄê¤Ë¤¹¤ë
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¤Ò¤ç¤¤¤È¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤³¤ì¤¬¼êÂÇ¤Á¤Î¸µ¶§¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÇ±Å¾¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç±Å¾ÉÔÂ¤Ï¥ßー¥ÈÎ¨¤ÎÄã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ê¸µ¤«¤é»ÏÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£¼ê¸µ¤«¤éÆ°¤«¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤È¤¤È¤ÏµÕ¤Î¡Ö¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ê¸µ¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤·¡¢º¸¸ª¤¬¥¢¥´¤Î²¼¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Í¤Ë¤½¤Î·Á¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ìÄê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ËÙ¶×²»¥×¥í¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Î¾åÃ£¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¹¤¯¤¹¤ì¤Ð²¼È¾¿È¤â¾åÈ¾¿È¤â¡È¼´¥Ö¥ì¡É¤·¤Ê¤¤
3ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤ä5ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ËÂÎÁ´ÂÎ¤¬º¸±¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¨ー¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ª¤êÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£²ò·èË¡¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹ø¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç²¼È¾¿È¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¡£¾åÈ¾¿È¤¬º¸±¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¥ï¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤é¡¢¹¤²¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÉýÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤ÇÂÎ¤ÎÉý¤«¤éÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼´Á´ÂÎ¤¬¥º¥ì¤¹¤®¤¿¤ê·¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Î³ÎÎ¨¤¬³ÊÃÊ¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç²¼È¾¿È¤¬º¸¤ËÆ°¤¯¤È¥ß¥¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤
¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¶¹¤¤¤È²¼È¾¿È¤¬Àè¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¼´¤¬º¸¤ËÆ°¤¤ä¤¹¤¤¡£¥À¥¦¥ó¥Ö¥íー¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥À¥Õ¥ê¤ä¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¼¡¤Ë¡¢À¾»³¤Ò¤«¤ê¥×¥í¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¾åÃ£¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¹ø¤¬¿¤Ó¤¿¤ê»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¥ßー¥ÈÎ¨Äã²¼¤Î¸¶°ø
¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥ßー¥ÈÎ¨¤¬°¤¯¤ÆÈô¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢º¸¹ø¤Î²óÅ¾¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÏÌÌ¤Î¾å¤Î¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅö¤Æ¤¿¤¤¡¢¹â¤¯¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Çº¸¹ø¤¬¿¤Ó¤¿¤ê»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤ò¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ²¼È¾¿È¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢º¸¹ø¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤ê²¼¤í¤¹¥¤¥áー¥¸¤¬¸ú²ÌÅª¡£¤½¤·¤ÆÂÎ½Å¤òº¸Â¤Ë¾è¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¹ø¤ò¥ì¥Ù¥ë¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Çº¸¹ø¤Î²óÅ¾¤ò»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èôµ÷Î¥¤âÀÚ¤ìÌ£¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÎÓºÚÇµ»Ò¥×¥í¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¾åÃ£¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼êÂÇ¤Á¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ä¾¤êÂÎ´´¤ò»È¤Ã¤ÆÈô¤Ð¤»¤ë
¥ßー¥ÈÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Î±¦¹ø¤Î¹â¤µ¤«¤é¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦Îý½¬Ë¡¤Ç¤¹¡£±¦¹ø¤Î¹â¤µ¤ò¥È¥Ã¥×¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¡¢¥¯¥êー¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¹ç³Ê¡£Âç¤¤¯Èô¤Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Üー¥ë¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡ÊÄ´Àá¡Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤â¥¹¥Úー¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ò»È¤¦¤ÈÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É¬Á³Åª¤ËÂÎ¤Î²óÅ¾¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£Ê¢¶Ú¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÂÎ´´¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ð¡¢Èôµ÷Î¥¤â¿¤Ó¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆü¤´¤í¤ÎÎý½¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿ー¥ÈÁ°¤â¤³¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¢¶Ú¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥¯¥êー¥ó¥Ò¥Ã¥È
ÄÌ¾ï¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤ê¡¢¥¯¥êー¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Àµ¤·¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¡£¥à¥À¤ÊÆ°¤¤¬²Ã¤ï¤é¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥×¥í4¿Í¤Î¾åÃ£¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤È¤Ë²¿²ó¤âÎý½¬¤·¤Æ¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÌîÃçÌÐ
¡ü¤Î¤Ê¤«¡¦¤·¤²¤ë/1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£173m¡¢75kg¡£10Ç¯¤Î´ØÀ¾¥ªー¥×¥óÍ¥¾¡¡£20Ç¯¤Ë¥·¥Ë¥¢Æþ¤ê¤·¡¢º£µ¨¤Ï½éV¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²£ÉÍCC½êÂ°¡£
ËÙ¶×²»
¡ü¤Û¤ê¡¦¤³¤È¤Í/1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£163㎝¡£14Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î²¼Éô¥Ä¥¢ー¡ÖµþÅÔ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥ªー¥×¥ó¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£16Ç¯¤Ë¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥»¥ë½êÂ°¡£
À¾»³¤æ¤«¤ê
¡ü¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤æ¤«¤ê/1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£162㎝¡£08Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢15Ç¯¤Îmeiji¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¡£17Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ç2¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¹¶·âÅª¤Ê¥´¥ë¥Õ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Õ¥êー¡£
ÎÓºÚÇµ»Ò
¡ü¤Ï¤ä¤·¡¦¤Ê¤Î¤³/1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£155㎝¡£18Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤Ç½éÍ¥¾¡¡£20Ç¯¤ÏÆ±¥Ä¥¢ー¤Ë4»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢2°Ì¤¬2²ó¤È¹¥Ä´¡£¥æ¥Ô¥Æ¥ë½êÂ°¡£
¹½À®=¾®»³½ÓÀµ¡¢ÌîÃæ¿¿°ì¡¢»°Âå¿ò
¼Ì¿¿=¹â¶¶½ß»Ê¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬¡¢Ô¤²¬µªÉ×