¥Õ¥£¥Õ¥£¡¡ÆüÃæµÄÏ¢¤Î¥Ñ¥ó¥ÀÂßÍ¿Í×ÀÁ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤è¤ê¤ä¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÆüÃæÍ§¹¥µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ÎË¬ÃæÃÄ¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î¿·¤¿¤ÊÂßÍ¿¤òÃæ¹ñ¤ËÍ×Ë¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶ÅÞÇÉ¤Ç¤Ä¤¯¤ëÆüÃæÍ§¹¥µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Î¿¹»³Íµ²ñÄ¹¡Ê¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¡Ë¤é¤Ï4·î28Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤ÎÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ÇÃæ¹ñ¿ÍÌ±ÂÐ³°Í§¹¥¶¨²ñ¤ÎÍÌËüÌÀ²ñÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂßÍ¿¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë4Æ¬¤¬6·îËö¤´¤íÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹»³»á¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢Åìµþ¤Î¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç»ô°é¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥À2Æ¬¤â2026Ç¯2·î¤ËÊÖ´Ô´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ÊÌ¤ì¤òÂçÊÑÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÂßÍ¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍÌ»á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï4·î29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤È¶¦Æ±¤Ç¥Ñ¥ó¥À¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂßÍ¿¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆüÃæÁÐÊý¤¬¥Ñ¥ó¥À¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ¿ä¿Ê¤ò½ä¤ê¡ÖÌ©ÀÜ¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¡©²¿¤¬ÆüÃæÍ§¹¥¤Î¾Ú¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ñ¥ó¥À³°¸ò¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÆüÃæÍ§¹¥µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤¬¥Î¥³¥Î¥³Ë¬Ãæ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥À¤òÂß¤·¤Æ¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤è¤ê¤ä¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤³¤½Õ»ÃæµÄ°÷¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¹ñÌ±¤ÏÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Ù¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£