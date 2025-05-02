¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥³¥ì¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é²È»ö¤¬·àÅª¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ªº£¤Þ¤Ç¤Î¼åÅÀ¤ò¹îÉþ♡Âæ½ê¤Î¤ª½õ¤±¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¿åÀÚ¤ê¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Îµ»¤¢¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¡ª¤ª»®¤¬Î©¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤ëÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤Î¿åÀÚ¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¿åÀÚ¤ê¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥ó¥É¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ã¤Æ¡¢Âç»®¤ä¿¼»®¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎ©¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òµ¯¤³¤·¤ÆËÜÂÎ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢Î©ÇÉ¤Ê»ÅÀÚ¤ê¤¬Î©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡ª
ÁáÂ®»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ï¢·ë¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¿åÀÚ¤ê¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥ó¥É¡Ù
»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¿©´ï¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó24cm°Ê²¼¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ©¤Æ¤¿¹â¤µ¤¬24cm°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶²¤ë¶²¤ë¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¤¤á¤Î¤ª»®¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÀÚ¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï1¸Ä¤Ë¤Ä¤¡¢Áí½ÅÎÌ¤Ï2kg°Ê²¼¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÅÀÚ¤ê¤Î¿ô¤¬°Õ³°¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±¿È¼Ô¤äÀö¤¤Êª¤¬¾¯¤Ê¤¤Æü¤Ï¤³¤ì1¤Ä¤ÇÏÅ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¹¤¤Âæ½ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Àö¤¤Êª¤¬Â¿¤¤Æü¤ä2¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ê¤é¡¢¿åÀÚ¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¤ò2¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢Ï¢·ë¤µ¤»¤¿»È¤¤Êý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£¾¦ÉÊ¤ÎÁ°¸å¤Ë¥Ä¥á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤«¤é¤Ç¤âÏ¢·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¢¤ì¢ö
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¿åÀÚ¤ê¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥ó¥É¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç»®¤ä¿¼»®¤âÎ©¤Æ¤«¤±¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥½¡¼¤Î¿åÀÚ¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¡£¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Á¤ò¥×¥Á¥×¥é¤Ç³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¾ö¤á¤Ð¥¹¥Ã¥¥ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âæ½ê¤Î¤ª½õ¤±¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ1¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£