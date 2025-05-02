´Ú¹ñ¡¢½øÎóÂè£´°Ì¤Î¼Ò²ñÉû¼óÁê¤¬ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¡Ä¡Ö¹ñÀ¯¤Ë¶õÇò¡¦º®Íð¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×Á´Éô½ð¤Ë»Ø¼¨
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¼óÁê¤Î´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡Ë»á¤È·ÐºÑÉû¼óÁê·ó´ë²èºâÀ¯ÉôÄ¹´±¤ÎÖÃÁêËÔ¡Ê¥Á¥§¡¦¥µ¥ó¥â¥¯¡Ë»á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ£²Æü£°»þ¤«¤éÂçÅýÎÎ¡¦¼óÁê¸¢¸ÂÂå¹Ô¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íû¼þ¹À¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥Û¡ËÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¼Ò²ñÉû¼óÁê·ó¶µ°éÉôÄ¹´±¤¬¡Ö¹ñÀ¯¤Ë¶õÇò¤äº®Íð¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ñ²È±¿±Ä¤ò°ÂÄêÅª¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÀ¯ÉÜ¤¬ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÍûÂå¹Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Á´Éô½ð¤È¸ø¿¦¼Ô¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¶ÛµÞ»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤Þ¤º°ÂÊÝÊ¬Ìî¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¹ñËÉÉôÄ¹´±¿¦Ì³Âå¹Ô¤Ë¡Ö·³¤Î·Ù²ü¤ÈÂÐÈ÷¤òÅ°ÄìÅª¤Ë°Ý»ý¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÄ©È¯¤Î²ÄÇ½À¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷ÂÖÀª¤òºÇ¹â¿å½à¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¹çÆ±»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¤Ë¤Ï¡ÖºîÀï»Ø´øÂÎ·Ï¤ò³Î¸Ç¤È¤·¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¿×Â®¤«¤ÄÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î·³ÉôÂâ¤ÎÂÐÈ÷ÂÖÀª¤òÅÀ¸¡¡¦¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
³°¸òÉôÄ¹´±¤Ë¤Ï¡Ö¼çÍ×Í§Ë®¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¿®Íê¤ò°Ý»ý¤·¡¢³°¸ò·ü°Æ¤Î´ÉÍý¤Ë·ä¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
Ì±À¸¼£°Â¤äÁªµó´ÉÍý¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÔÀ¯°ÂÁ´ÉôÄ¹´±¿¦Ì³Âå¹Ô¤Ë¡ÖÂçÅýÎÎÁªµó¤òÌó£±¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸øÀµ¤«¤ÄÃá½øÀµ¤·¤¯Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸Éô½ð¤ÈÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨µÄ¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÔÂ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¿¦¼Ô¤¬¸·Àµ¤Ê¶ÐÌ³µ¬Î§¤ò°Ý»ý¤·¤Æº£¸åÁªµó¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¸øÌ³°÷¤¬À¯¼£ÅªÃæÎ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´ØÏ¢¤Î»ö¹à¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
´ë²èºâÀ¯ÉôÄ¹´±¿¦Ì³Âå¹Ô¤Ë¤Ï¡ÖÂÐÆâ³°¤Î·ÐºÑ´Ä¶¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¾õ¶·¤ËÈ÷¤¨¤Æ·ÐºÑÅªÉÔ³Î¼ÂÀ¤òºÇ¾®²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤³¤È¡×¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢´Ú×ÜÞ¬»á¤Î¼Ç¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÖÃÁêËÔ»á¤¬¤³¤ÎÆü£°»þ¤«¤éÂå¹Ô¿¦¤ò°ú¤·Ñ¤°Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÖÃ»á¤âÆ±¤¸Æü¤Ë¼Ç¤¤·¤ÆÍû¼þ¹À»á¤¬Âå¹Ô¿¦¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£ÂçÅýÎÎ¤È¼óÁê¡¢·ÐºÑÉû¼óÁê¤Î¿¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¶õÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ³°Ñ°÷½øÎó£´°Ì¤Ç¤¢¤ë¼Ò²ñÉû¼óÁê¤¬ÂçÅýÎÎ¤È¼óÁê¤ÎÌò³ä¤Þ¤Ç¡Ö£±¿Í£³Ìò¡×¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍûÂå¹Ô¤Ï£¶¡¦£³ÂçÅýÎÎÁªµó¤Þ¤Ç£³£³Æü´Ö¡¢¹ñÀ¯±¿±Ä¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£