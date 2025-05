¡Öslay¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©³¤³°¤Î¼ã¼Ô¤¬¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥ó¥°¡ª

正解は「すてき、最高」でした!

「slay」の本来の意味は、「殺害する」。

しかし若者の間では、相手は褒めたり賞賛したりするときによく用いられています。

若者言葉であるといえるでしょう。

「Wow you slay in that dress!」

(そのドレスすごく似あってる!素敵!)