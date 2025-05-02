¡Öµ»¤Î¼ºÇÔ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡Ä¥×¥í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡¡´äÃ«ËãÍ¥¡¢¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ËÃÇ¡Ä£µ¡¦£´¸å³Ú±à¤Ç¹â¶¶Æà¼·±Ê¤È°ìµ³ÂÇ¤Á
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ï£±Æü¡¢Ê¸µþ¶è¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·£´·î£²£¸Æü¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤òÂàÃÄ¤·¤¿´äÃ«ËãÍ¥¤¬¿·ÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´äÃ«¤Ï¡¢¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¤ÏÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î£²£°£±£±Ç¯£±·î£²£³¤Ë¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£Ç¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡Ö´úÍÈ¤²Àï¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·ÃÄÂÎ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦Á´ÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Àè·î£²£·Æü¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç¼ëÎ¤¤ËÇÔ¤ì£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£Íâ£²£¸Æü¤Ë²ñ¸«¤Ç£²Ç¯´Ö¡¢¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂàÃÄ¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂàÃÄ¤«¤é¤ï¤º¤«£³Æü¸å¤ÎÅÅ·âÆþÃÄ¡£¥í¥Ã¥·¡¼¾®ÀîÂåÉ½¤¬Æ±ÀÊ¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤ï¡ª½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡¢´äÃ«ËãÍ¥¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤½¤Î¿ôÆü¸å¤ËÆþÃÄ²ñ¸«¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¾®Àî¤µ¤ó¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë´äÃ«ËãÍ¥¡¢É¬Í×¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡ÖÉ¬Í×¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¾®ÀîÂåÉ½¤Ï¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÂàÃÄ²ñ¸«¸å¤Ë¾®ÀîÂåÉ½¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·Àµ¼°¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡£¤Ç¤â¤¤¤¤Ê¤êÀÖ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤è¤ê¤âÃå¡¹¤È½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¥¤¥Á¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÁ´Éô¤È¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´äÃ«ËãÍ¥¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¾®ÀîÂåÉ½¤«¤é¿·ÆþÃÄ½éÀï¤¬£µ¡¦£´¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£²£´Æü¤ÎÂå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç°úÂà¤¹¤ë¹â¶¶Æà¼·±Ê¤È£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÅÅ·âÈ¯É½¤µ¤ì¡ÖÀè½µ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¼¡¤Î½µ¤Ë¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ç»î¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¡ÖÆà¼·±Ê¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£³ÀïÌÜ¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÃíÆþ¤Î»þ¡¢°ÊÍè¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤ÏÆà¼·±Ê¤µ¤ó¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤òÄ°¤¤¤ÆÉÝ¤¯¤ÆÎÞ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¥À¥á¥À¥á¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¤Î´äÃ«ËãÍ¥¤Ï¶¯¤¤¤ó¤Ç¡£Æà¼·±Ê¤µ¤ó¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆþ¾ì¶Ê¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â£µ·î£´Æü¡¢¸å³Ú±àÂç²ñ¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤½¤ÎÌÜ¤Ç´äÃ«ËãÍ¥¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñµ»¤Î¼ºÇÔ¡Ä¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ»¤Î¼ºÇÔ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Ê¡¢¤È¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ÇÃÇ¤¸¡Ö»ä¤¬Íè¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»î¹ç¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇÆà¼·±Ê¤µ¤ó¤¬Âå¡¹ÌÚ¤ÇÂàÃÄ¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Á¡¢¼«Ê¬¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤¬°ìÈÖ¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÎý½¬¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤Èº£¸å¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Àï¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Þ¤ÀÁª¼ê¤Î¤³¤È¤¬Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Çº£¸å¡¢³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¿Ê½Ð¤â¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö¸¤£²É¤¤ÈÇ£³É¤»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¡¢²È¤¬Âç¹¥¤¡¢Ç¤È¸¤¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÃÄÂÎ¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë²ñ¸«¤Î¸å¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÃÄÂÎ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÁÈ¤ó¤À¤ê¥®¥ã¥é¤Î¸ò¾Ä¤À¤Ã¤¿¤¤ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÇÃÄÂÎ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¡Ö¤¤¤º¤ì³¤³°¤Ë¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤ÎÎÓ²¼»íÈþ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤²¦¼Ô¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¤È¤ÎÂÐÀï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤«¤é´úÍÈ¤²¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆµîÇ¯°ÜÀÒ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¡¢·èÃÇÎÏ¡ÄËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢Èæ¤Ù¤Á¤ã°¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤È¡×¤È¸µ¥¹¥¿¡¼¥À¥àÀª¤òÀä»¿¤·¡Ö£±Ç¯´ÖÃÄÂÎ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»í¡ÊÎÓ²¼»íÈþ¡Ë¤È¤«¡Ê¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡ËµÝ·î¤È¤«¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂº·É¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤âµÝ·î¤Î¥Ù¥ë¥È¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿·»²¼Ô¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¤È¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¦¥«¥¦¥«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬Íè¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¸å³Ú±à¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤ÆÃÏÊý¶½¹Ô¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¡×¤È³èÀ²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¤¹¤´¤¯Ëþ°÷¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶½¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢£±Ç¯Á°¤Ï¾®Àî¤µ¤ó¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÄÙ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢£±Ç¯´ÖÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿·¤·¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÁª¼ê£±¿Í£±¿Í¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ½Ð¤ì¤ë´Ä¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎÃÄÂÎ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤¬Íè¤¿¤«¤éÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤¬°ìÈÖ¤ÎÃÄÂÎ¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÃÄÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤È¤·¡Ö²ù¤·¤µ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤Ï¤·¤ÆÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¢¡´äÃ«ËãÍ¥¡Ê¤¤¤ï¤¿¤Ë¡¡¤Þ¤æ¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£²·î£±£¹Æü¡¢»³¸ý¸©ÈþÇª»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£²ºÐ¡££²£°£±£±Ç¯£±·î£²£³Æü¤Ë¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£Ç¤Ç¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à´úÍÈ¤²Àï¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£³Ç¯£±£²·î£²£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦ºÂ¡×¤òÃ¥¼è¤·¥Ù¥ë¥È½éÂ×´§¡££±£´Ç¯£··î£²£·Æü¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦ºÂ¡×¤ò³ÍÆÀ¡££±£·Ç¯£µ·î£±£´Æü¡¢¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÊõ¾ë¥«¥¤¥ê¤«¤é¥ï¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦ºÂ¤òÃ¥´Ô¡££¶·î£²£±Æü¤Ë¤Ï¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç»çÍë¥¤¥ª¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀÖÇò£²´§²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡££²£³Ç¯£´·î£²£³Æü¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥â¥Í¤òÇË¤ê£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡££²£´Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¼«ÅÁ¡Ö°ú¤¤³¤â¤ê¤Ç¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤Ã¤¿»ä¤¬½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¤¬¸¶°Æ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö²È½Ð¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥É¡£ÆóÃÊ¼°¡¦¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥É¡£¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¡£¿ÈÄ¹£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£µ£°¥¥í¡£