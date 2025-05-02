¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼¡½µÍ½¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈáÄË¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Äº£½µÌÀ¤ë¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×ÆüÃæÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¡¡¹ë¤Á¤ã¤ó½ÐÀ¬
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï5Æü¤«¤éÂè6½µ¡Ö¤¯¤ë¤·¤à¤Î¤«°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè25ÏÃ¡Ê5·î2Æü¡Ë¡¢·àÃæ¤ÎÇ¯Âå¤Ï1937Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ12Ç¯¡Ë3·î¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬Åìµþ¹âÅù·Ý½Ñ³Ø¹»¤Ë¸«»ö¹ç³Ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡½µÍ½¹ð¡£¸¶¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤¬½ÐÀ¬¡£ÁÔ¹Ô²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂ³¤¯Ä«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤â¤ó¤Æ¤¤Æ¤è¡ÊÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¡Ë¡×¡½¡½¡£
¡¡Æ±Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆüÃæÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¡£¹ë¤ÈÍö»Ò¤Î±¿Ì¿¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¡¢¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×¡ÖÍö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀäÂÐÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡×¡Öº£½µ¡¢ÌÀ¤ë¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÖÍö»Ò¤Î¡ØÀäÂÐ¤Ë¤â¤ó¤Æ¤¤Æ¤è¡Ù¡£´û¤Ëµã¤¤½¤¦¡×¡ÖÍè½µ¡ÄÀïÁè¤¬Æü¾ï¤òÊ¤¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£