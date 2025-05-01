¿åÀ±¤«¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¤¶¤¯¤¶¤¯ºÎ·¡¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Àâ
¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤é¤Ì¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥é¥Ã¥·¥å¡£
±§Ãè¹¤·¤È¤¤¤¨¤É¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó¿åÀ±¤Ë¤¶¤Ã¤¯¤¶¤¯¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³²Ê³Ø»ï¡ØNature Communications¡Ù¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¡¢ÏÇÀ±Êª¼Á²Ê³Ø¼Ô¥ä¥ó¥Ï¥ª¡¦¥ê¥óÇî»Î¤È¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿åÀ±ÆÃÍ¤Î¾ò·ï¤¬ÃÏ²¼¿¼¤¯¤ÇµðÂç¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÁØ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿²ÄÇ½À¤òÄó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¿åÀ±¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¡©
¿åÀ±¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ê¹õ±ô¡Ë¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÏÇÀ±¤ÎÃÏ³Ì¤¬ÃºÁÇ¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤À¥Þ¥°¥Þ¤Î³¤¤Î¾å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¾Úµò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Þ¤Î³¤¤¬Îä¤¨¤ë²áÄø¤Ç¡¢¤è¤ê·Ú¤¤ÃºÁÇºàÎÁ¤¬¾å¾º¤·¡¢¤è¤ê½Å¤¤ÃºÁÇ¤¬ÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÏÇÀ±¤Î³ËÉÕ¶á¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ï³Ë¤òÊ¤¤¦¸ü¤µ11¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó18km¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î³Ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°µÎÏ¤¬5.5¥®¥¬¥Ñ¥¹¥«¥ë¡ÊGPa¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢²¹ÅÙ¤¬ÀÝ»áÌó2,000ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¿¼Éô¤Ç¤Ï¡¢Ëä¤â¤ì¤¿ÃºÁÇ¤¬³Ë¤È¥Þ¥ó¥È¥ë¤Î¶³¦ÉÕ¶á¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ËÊÑ²½¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥óÇî»Î¤Ï¡Ä
²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¡¢¿åÀ±¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÃºÁÇ´ÞÍÎÌ¤¬½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿åÀ±¤ÎÆâÉô¤Ç²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÀ±¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¸°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â
¤³¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÁØ¤Ï¡¢¿åÀ±¤ËÄ¹¤é¤¯»Ä¤ëÆæ¤Î1¤Ä¡¢¼§¾ì¤Î²òÌÀ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿åÀ±¤Ï¾®¤µ¤ÊÏÇÀ±¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¯¤¤¼§¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¹â¤¤Ç®ÅÁÆ³À¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥ê¥óÇî»Î¤Ï¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¹â¤¤Ç®ÅÁÆ³À¤Ï¡¢³Ë¤«¤é¥Þ¥ó¥È¥ë¤Ø¤ÎÇ®ÅÁÃ£¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë½õ¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬³ËÆâÉô¤ÎÂÐÎ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¼§¾ì¤Î°Ý»ý¤ò½õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿åÀ±¤ÎÆâÉô¤ÏÂÀÍÛ·Ï¤ÎÂ¾¤ÎÏÇÀ±¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î´äÀÐÏÇÀ±¤ä·Ï³°ÏÇÀ±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼§¾ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÁÀ®¡¦»ýÂ³¤¹¤ë¤Î¤«¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¤âÆ±ÍÍ¤Î·ÁÀ®¾ò·ï¤¬Â¾¤ÎÏÇÀ±¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉËÉÙ¤ÊÆâÉô¹½Â¤¤Ï¿åÀ±°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë±§ÃèÂç¹Ò³¤»þÂå¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿å¤ÎÀ±¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¶â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÀ±¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: Business Today