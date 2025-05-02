¡ÚÂÐÃÌÏ¢ºÜ¡Û¥ª¥«¥â¥È¥ä¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎëÌÚÈþ¼ù»Ò¡Ê²¼¡Ë
¡ÚÅìµþ¡¦¸×¥ÎÌçÈ¯¡Û»ö¶È¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥ª¥«¥â¥È¥ä¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤¬°é»ùµÙ¶È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤È¤Ë¶¦Æ¯¤¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¼ÒÄ¹¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¼Ò°÷¤ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¾Þ»¿¤¹¤Ù¤¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½÷À³èÌö¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ÏÁá¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÊËÜ»æ¼ç´´¡¦±üÅÄË§·Ã¡Ë
±üÅÄ¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ï·ÊÞ´ë¶È¤ò±Ä¤à²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¼Â¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸Äã³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
±üÅÄ¡¡º£¤Î¤´³èÌö¤Ö¤ê¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤È¤³¤í¤¬¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢¿·Ç¤¤ÎÃË¤ÎÀèÀ¸¤¬Ã´Ç¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÃ¡¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£»äÎ©¤Î½÷»Ò¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡Åö»þ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Þ¤Àµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÉé¤±¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤È¤ÏÆ®¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤í¤½¤íÈ¿¹³´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¼«²æ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢À³Ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ¡¡¤Þ¤µ¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡Éô³èÆ°¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¥Ð¥È¥óÉô¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¼Ì¿¿Éô¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÏÁÄÉã¤Î¼ñÌ£¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¥´¥ë¥ÕÉô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÅÃå¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¡¢½ÂÃ«¤ä¸¶½É¤Î¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤ÇÊõÃµ¤·¤Ç¤¹¡£ÃÍÃÊ¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤Ç¤âÇã¤¤½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï²¼ËÌÂô¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄ®¤Ë¤Ï¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤ä»¨²ß²°¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
±üÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ç¿·Â´»þ¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¨¥É¥¦¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÏ«Æ¯Ãå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¯¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ì¤Ê°áÎà¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤ì¤è¤ì¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ì¤è¤ì¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¨¥É¥¦¥¤¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ò°·¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡£
±üÅÄ¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥ª¥«¥â¥È¥ä¤ò·Ñ¤´¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸ÅÃå²°¤Î¥Ð¥¤¥È¤«¥¨¥É¥¦¥¤¥ó¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»ä¤Ï»°¿Í»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Î¿ÊÏ©Ä´ºº¤Ç¡Ö»ä¤Ï²È¤ò·Ñ¤°¤Î¤ÇÃ»Âç¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂçÂ´»þ¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
±üÅÄ¡¡¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤²¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡Éã¤«¤é¤âÊì¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤È¤ËÊì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤È¥ª¥«¥â¥È¥ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¥ª¥«¥â¥È¥ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ä°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
±üÅÄ¡¡À×·Ñ¤®¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡ºÇ¶á¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÆó¿Í¤ÎÌ¼¤ò¤è¤¯¿¦¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¥¸¥¤¥¸¤«¤é²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤â·Ñ¤°¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦DNA¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤«¤é·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
±üÅÄ¡¡¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿ÅÀ¤äÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Fellne¡Ê¥Õ¥§¥ë¥Í¡Ë¤È¤¤¤¦¿·µ¬»ö¶È¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï´ë¶È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ¡¡´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£
ÎëÌÚ¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï°ìÄê°Ê¾å¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¾å¤²¤ÆÇ¼ÀÇ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇOK¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¤Ï¡¢´ë¶È¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢¼«¼Ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤«¤é¡¢¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¡¢Æ¯¤Êý¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¤Þ¤Ç¥ª¥«¥â¥È¥ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÆ¯¤¯´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë»Å»ö¡×¤«¤é¤Ö¤ì¤º¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¿·¤·¤¤¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
±üÅÄ¡¡Fellne»ö¶È¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡¡´ë¶È¤Î¥Õ¥§¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ä¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢½÷À¤ÎQOL¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ö¶È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ËÈ÷Ãß¤Ç¤¤ëºÒ³²ÍÑ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¥Ã¥È¡Ê½÷À¤Î±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¤Ê¤É¡Ë¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ä¥Õ¥§¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿å¤ä¥«¥ó¥Ñ¥ó¤òÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÀ°ÕÀè´ë¶È¤«¤é¡ÖÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤â°ì½ï¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÇ¼¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡½÷À¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î²¼»Ù¤¨¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ½÷À¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ÏÁ°¡¹¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ä¾ã³²¤ò»ý¤ÄÊý¤â¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¡¢½÷À³èÌö¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ¡¡»ÍÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤¤¤À¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤µ¤·¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢º£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦ÊÑ²½¤·Â³¤±¡¢¸½¾õ¤Ë°Â½»¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ¡¡º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤Ë¶Á¤¯¿ÍÀ¸¤Î¾¢¤¿¤Á
¡¡¡ÖÀé¿Í²óÊö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Èæ±Ã»³¤ÎÊö¡¹¤òÀéÆü¤«¤±¤Æ¶î¤±½ä¤ê¡¢¸ç¤ê¤ò³«¤¯Å·Âæ½¡¤Î¹Ó¹Ô¡ÖÀéÆü²óÊö¡×¤«¤éÇÒ¼Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Àé¿Í¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¯³Ø¡¦¹ÔÆ°¤Î¿¼Ê¥¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¤¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿Í¤¢¤ê¤Æ²æ¤¢¤ê¡×¤Ï¡¢»ä¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÌ´¤È´õË¾¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é»ä¤òÊá¤é¤¨¤ÆÊü¤µ¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¿Í¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡×¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡ÖÀé¿Í²óÊö¡×¤ËÎ×¤ß¡¢ÀéÄÌ¤ê¤Î¡Ö¿Í¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡×¤¬¤ß¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ö¿Í¤¢¤ê¤Æ²æ¤¢¤ê¡×¤Î¡Ö¿Í¡×¤¬»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤é¤Ë¾º²Ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ´îµ×ÃË¡Ê½µ´©BCN ÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡ã1000Ê¬¤ÎÂè370²ó¡Ê²¼¡Ë¡ä
¢¨ÊÔÃí¡§Ê¸Ãæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë¶ÈÌ¾¤Ï·É¾Î¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»×¤¤¤¬¡¡¼«²æ¤ÎÌÜ³Ð¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
±üÅÄ¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ï·ÊÞ´ë¶È¤ò±Ä¤à²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¼Â¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸Äã³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
±üÅÄ¡¡º£¤Î¤´³èÌö¤Ö¤ê¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤È¤³¤í¤¬¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢¿·Ç¤¤ÎÃË¤ÎÀèÀ¸¤¬Ã´Ç¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÃ¡¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£»äÎ©¤Î½÷»Ò¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡Åö»þ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Þ¤Àµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÉé¤±¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤È¤ÏÆ®¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤í¤½¤íÈ¿¹³´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¼«²æ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢À³Ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ¡¡¤Þ¤µ¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡Éô³èÆ°¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¥Ð¥È¥óÉô¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¼Ì¿¿Éô¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÏÁÄÉã¤Î¼ñÌ£¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¥´¥ë¥ÕÉô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÅÃå¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¡¢½ÂÃ«¤ä¸¶½É¤Î¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤ÇÊõÃµ¤·¤Ç¤¹¡£ÃÍÃÊ¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤Ç¤âÇã¤¤½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï²¼ËÌÂô¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄ®¤Ë¤Ï¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤ä»¨²ß²°¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
±üÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ç¿·Â´»þ¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¨¥É¥¦¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¡£
ÎëÌÚ¡¡¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÏ«Æ¯Ãå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¯¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ì¤Ê°áÎà¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤ì¤è¤ì¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ì¤è¤ì¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¨¥É¥¦¥¤¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ò°·¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡£
±üÅÄ¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥ª¥«¥â¥È¥ä¤ò·Ñ¤´¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸ÅÃå²°¤Î¥Ð¥¤¥È¤«¥¨¥É¥¦¥¤¥ó¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»ä¤Ï»°¿Í»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Î¿ÊÏ©Ä´ºº¤Ç¡Ö»ä¤Ï²È¤ò·Ñ¤°¤Î¤ÇÃ»Âç¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂçÂ´»þ¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
±üÅÄ¡¡¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤²¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡Éã¤«¤é¤âÊì¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤È¤ËÊì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤È¥ª¥«¥â¥È¥ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¥ª¥«¥â¥È¥ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ä°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
±üÅÄ¡¡À×·Ñ¤®¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡ºÇ¶á¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÆó¿Í¤ÎÌ¼¤ò¤è¤¯¿¦¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¥¸¥¤¥¸¤«¤é²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤â·Ñ¤°¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦DNA¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤«¤é·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¡üÊÑ²½¤·Â³¤±¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
±üÅÄ¡¡¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿ÅÀ¤äÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Fellne¡Ê¥Õ¥§¥ë¥Í¡Ë¤È¤¤¤¦¿·µ¬»ö¶È¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï´ë¶È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ¡¡´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£
ÎëÌÚ¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï°ìÄê°Ê¾å¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¾å¤²¤ÆÇ¼ÀÇ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇOK¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¤Ï¡¢´ë¶È¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢¼«¼Ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤«¤é¡¢¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¡¢Æ¯¤Êý¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¤Þ¤Ç¥ª¥«¥â¥È¥ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÆ¯¤¯´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë»Å»ö¡×¤«¤é¤Ö¤ì¤º¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¿·¤·¤¤¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
±üÅÄ¡¡Fellne»ö¶È¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡¡´ë¶È¤Î¥Õ¥§¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ä¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢½÷À¤ÎQOL¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ö¶È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ËÈ÷Ãß¤Ç¤¤ëºÒ³²ÍÑ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¥Ã¥È¡Ê½÷À¤Î±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¤Ê¤É¡Ë¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ä¥Õ¥§¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿å¤ä¥«¥ó¥Ñ¥ó¤òÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÀ°ÕÀè´ë¶È¤«¤é¡ÖÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤â°ì½ï¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÇ¼¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±üÅÄ¡¡½÷À¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î²¼»Ù¤¨¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ½÷À¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ÏÁ°¡¹¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ä¾ã³²¤ò»ý¤ÄÊý¤â¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¡¢½÷À³èÌö¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ¡¡»ÍÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤¤¤À¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤µ¤·¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢º£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦ÊÑ²½¤·Â³¤±¡¢¸½¾õ¤Ë°Â½»¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ¡¡º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¤Ë¶Á¤¯¿ÍÀ¸¤Î¾¢¤¿¤Á
¡¡¡ÖÀé¿Í²óÊö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢Èæ±Ã»³¤ÎÊö¡¹¤òÀéÆü¤«¤±¤Æ¶î¤±½ä¤ê¡¢¸ç¤ê¤ò³«¤¯Å·Âæ½¡¤Î¹Ó¹Ô¡ÖÀéÆü²óÊö¡×¤«¤éÇÒ¼Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Àé¿Í¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¯³Ø¡¦¹ÔÆ°¤Î¿¼Ê¥¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¤¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿Í¤¢¤ê¤Æ²æ¤¢¤ê¡×¤Ï¡¢»ä¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÌ´¤È´õË¾¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é»ä¤òÊá¤é¤¨¤ÆÊü¤µ¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¿Í¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡×¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡ÖÀé¿Í²óÊö¡×¤ËÎ×¤ß¡¢ÀéÄÌ¤ê¤Î¡Ö¿Í¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¡×¤¬¤ß¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ö¿Í¤¢¤ê¤Æ²æ¤¢¤ê¡×¤Î¡Ö¿Í¡×¤¬»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤é¤Ë¾º²Ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄ´îµ×ÃË¡Ê½µ´©BCN ÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡ã1000Ê¬¤ÎÂè370²ó¡Ê²¼¡Ë¡ä
¢¨ÊÔÃí¡§Ê¸Ãæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë¶ÈÌ¾¤Ï·É¾Î¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£