¡Ú2Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸«¤É¤³¤í¡Ûµð¿Í¡¦²¬ËÜ¡¡ÂÇÎ¨¡¦500¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¹¶Î¬¤Ê¤ë¤«
¡¡1Æü¤Ë¹Åç¤È¤Î±äÄ¹12²ó¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¤¿µð¿Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇDeNA¤ÈÂÐÀï¡¢º£µ¨½é¤Î5Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¡£º£µ¨DeNAÀï¤Ï20ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦500¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤ÈÀä¹¥Ä´¡£°ÂÂÇ¿ô¡¢ÂÇÎ¨¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í½¹ðÀèÈ¯¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯ÄÌ»»6ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦500¡£3°ÂÂÇ¤ÏÁ´¤ÆËÜÎÝÂÇ¤À¡£
¡¡Á°Æü¤Î·àÅª¾¡Íø¤Ç2°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¡¦5¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤¬2°Ì¤Ë1¡¦5º¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ïº£µ¨½é¡£
¡¡GW¤ò¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¹¹¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£