£²Æü¤Î³ô¼°Áê¾ì¸«ÄÌ¤·¡áÇã¤¤Í¥Àª¡¢ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¹â¤È±ß°Â¤¬ÄÉ¤¤É÷
¡¡£²Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï°ú¤Â³¤¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£·ÆüÂ³¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡££³Ëü£¶£°£°£°±ßÂæ¸åÈ¾¤ÇÇä¤êÊª¤ò¤³¤Ê¤¹Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Á°Æü¤Î²¤½£³ô»Ô¾ì¤ÏÁí¤¸¤ÆµÙ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å£±£°£°¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¾å¾º¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íø¿©¤¤°µÎÏ¤ò¤³¤Ê¤·ÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤Ë£±£´Ï¢Æ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤â¾åÃÍ»Ø¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï¾å¤²Éý¤³¤½¸Â¤é¤ì¤¿¤¬Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î£¸ÆüÂ³¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥·è»»È¯É½¤òºàÎÁ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤¬£·¡óÄ¶¤ÎµÞ¿¤ò¤ß¤»¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤Î¾å¾º¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢ÊÆ·ÐºÑ¸ºÂ®·üÇ°¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ë¤Ê¤«¥Þ¥¯¥í»ØÉ¸¤Ç¤Ï£´·î¤ÎÊÆ£É£Ó£ÍÀ½Â¤¶È·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Á°·î¤«¤éÄã²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¾å²ó¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Çä¤ê¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï¼è°ú½ªÈ×¤ËµÞÂ®¤Ë¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤¹¤ëÅ¸³«¤Ç¾åÃÍ¤â½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÈæÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÎÊý¤Ï½ªÈ×¿¤ÓÇº¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£±¡¥£µ¡ó¹â¤È¾å¾ºÎ¨¤Ç¥À¥¦¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÁ°Æü¤Þ¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬£¶Ï¢Æ¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ê³ô¹â¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£¶±Ä¶ÈÆü¹ç·×¤Ç£²£²£°£°±ß°Ê¾å¤â¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾åÃÍ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤¤¿Ê¤àÆ°¤¤Ï¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Â¤â¤È¤Ç£±¥É¥ë¡á£±£´£µ±ßÂæ¤Þ¤ÇµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Î±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Í¢½Ð¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤È¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤È¤ÎÆüÊÆ¶¨µÄ¤ÎÆ°¸þ¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ï¤³¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¥Õ¥íー¤ÇÁê¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï£´Ï¢µÙÁ°¤Î½µËö¤Ç¡¢ÆüËÜ»þ´Öº£ÈÕ¤ËÊÆ¸ÛÍÑÅý·×È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼è°ú½ªÈ×¤Ï¼ê»ÅÉñ¤¤Çä¤ê¤Ç¿¤ÓÇº¤à¥±ー¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£±Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¸£³¥É¥ë£¶£°¥»¥ó¥È¹â¤Î£´Ëü£·£µ£²¥É¥ë£¹£¶¥»¥ó¥È¤È£¸ÆüÂ³¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£²£¶£´¡¥£³£¹£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£±Ëü£·£·£±£°¡¥£·£´£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£³·î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¡¢£³·î¤Î¼º¶ÈÎ¨¡¢£´·î¤Î¥Þ¥Í¥¿¥êー¥Ùー¥¹¡¢½µ´Ö¤ÎÂÐ³°¡¦ÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌó¡¢£´·î¤ÎºâÀ¯»ñ¶âÂÐÌ±´Ö¼ý»Ù¤Ê¤É¡£³¤³°¤Ç¤Ï£±～£³·î´ü¤Î¹á¹Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¡¢£´·î¤Î¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£È£É£Ã£Ð¡ËÂ®ÊóÃÍ¡¢£³·î¤Î¥æー¥í·÷¼º¶ÈÎ¨¡¢£´·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡¢£³·î¤ÎÊÆÀ½Â¤¶È¼õÃí¤Ê¤É¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£±Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£¸£³¥É¥ë£¶£°¥»¥ó¥È¹â¤Î£´Ëü£·£µ£²¥É¥ë£¹£¶¥»¥ó¥È¤È£¸ÆüÂ³¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£²£¶£´¡¥£³£¹£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£±Ëü£·£·£±£°¡¥£·£´£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£³·î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¡¢£³·î¤Î¼º¶ÈÎ¨¡¢£´·î¤Î¥Þ¥Í¥¿¥êー¥Ùー¥¹¡¢½µ´Ö¤ÎÂÐ³°¡¦ÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌó¡¢£´·î¤ÎºâÀ¯»ñ¶âÂÐÌ±´Ö¼ý»Ù¤Ê¤É¡£³¤³°¤Ç¤Ï£±～£³·î´ü¤Î¹á¹Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¡¢£´·î¤Î¥æー¥í·÷¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£È£É£Ã£Ð¡ËÂ®ÊóÃÍ¡¢£³·î¤Î¥æー¥í·÷¼º¶ÈÎ¨¡¢£´·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡¢£³·î¤ÎÊÆÀ½Â¤¶È¼õÃí¤Ê¤É¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS