FANTASTICSËÙ²Æ´î¡¢¸µ¥«¥ì¤È±ï¤òÀÚ¤ë¤«Çº¤à½÷À¤ò¸å²¡¤·¡¡¡È¾Â¤é¤»°ì¸À¡É¤Ë¡Ö°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡¡ÈëÌ©¤ÎÂç¤¢¤¶¤È¥Õ¥§¥¹¡×¤¬4·î22Æü¡¢Åìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷À¤ÎÇº¤ß¤Ë¿¿·õ¤Ë²óÅú¤¹¤ëËÙ²Æ´î
¡¡Ãë¡¦Ìë¸ø±é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥£¡Á¥×¤Ê¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¡×¤ä¡¢Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤²Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ìë¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FANTASTICS¤«¤éÌÚÂ¼·Å¿Í¡õËÙ²Æ´î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆFRUITS ZIPPER¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°È¾´ë²è¡Ö¥Ç¥£¡Á¥×¤Ê¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë´ÑµÒ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤ËMC¡¦¥²¥¹¥È¤¬²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬Ç¯¾å¹¥¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ç¯²¼¤Ï»Ò¤É¤â°·¤¤¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ä¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¡Ø»ä¤Î¤É¤³¤¬²Ä°¦¤¤¡©¡Ù¤ÈËèÈÕÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ëè²óÅú¤¨¤Þ¤¹¤¬¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°¤ÈÆ±¤¸¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î¤í¤±¸ò¤¸¤ê¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¸µÈà¤ÈÉü±ï¤·¤Æ¿ô¤«·î¸å¤Ë¡ØÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤éÍ·¤Ù¤Ê¤¤¡Ù¤È¥é¥¤¥ó¤¬¡£ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç±ï¤òÀÚ¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÈÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤·¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬ÉÑÈË¤Ë2¿Í¤ÇÍ·¤ÖÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤éÍ·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MC¤ä¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÁêÃÌ¤Ë¾è¤ëÃæ¡¢ËÙ¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÆü¤À¤±Í½Äê¼è¤é¤ì¤Æ¡¢²Ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤¾¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£Â³¤±¤Æ»³Î¤¤«¤é¡Ö²¿¤«Á°¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡ÖËÙ¤µ¤ó¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»³Î¤¤Î¿¶¤ê¤Ç¡¢ËÙ¤¬ÁêÃÌ¼Ô¤Ë¸µÈà¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÙ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÃË¤Ê¤ó¤ÆËº¤ì¤Æ¡¢²¶¤ÎÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¾Â¤é¤»°ì¸À¤Ç±ï¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¸å²¡¤·¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÁêÃÌ¼Ô¤â¡Ö°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¾È¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡¡ÈëÌ©¤ÎÂç¤¢¤¶¤È¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢12Æü¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷À¤ÎÇº¤ß¤Ë¿¿·õ¤Ë²óÅú¤¹¤ëËÙ²Æ´î
¡¡Ãë¡¦Ìë¸ø±é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥£¡Á¥×¤Ê¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¡×¤ä¡¢Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤²Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬Ç¯¾å¹¥¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ç¯²¼¤Ï»Ò¤É¤â°·¤¤¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ä¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¡Ø»ä¤Î¤É¤³¤¬²Ä°¦¤¤¡©¡Ù¤ÈËèÈÕÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ëè²óÅú¤¨¤Þ¤¹¤¬¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°¤ÈÆ±¤¸¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î¤í¤±¸ò¤¸¤ê¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¸µÈà¤ÈÉü±ï¤·¤Æ¿ô¤«·î¸å¤Ë¡ØÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤éÍ·¤Ù¤Ê¤¤¡Ù¤È¥é¥¤¥ó¤¬¡£ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç±ï¤òÀÚ¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÈÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤·¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬ÉÑÈË¤Ë2¿Í¤ÇÍ·¤ÖÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤éÍ·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MC¤ä¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÁêÃÌ¤Ë¾è¤ëÃæ¡¢ËÙ¤Ï¡ÖÂç»ö¤ÊÆü¤À¤±Í½Äê¼è¤é¤ì¤Æ¡¢²Ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤¾¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£Â³¤±¤Æ»³Î¤¤«¤é¡Ö²¿¤«Á°¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡ÖËÙ¤µ¤ó¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»³Î¤¤Î¿¶¤ê¤Ç¡¢ËÙ¤¬ÁêÃÌ¼Ô¤Ë¸µÈà¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËÙ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÃË¤Ê¤ó¤ÆËº¤ì¤Æ¡¢²¶¤ÎÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¾Â¤é¤»°ì¸À¤Ç±ï¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¸å²¡¤·¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÁêÃÌ¼Ô¤â¡Ö°ìÀ¸¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¾È¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡¡ÈëÌ©¤ÎÂç¤¢¤¶¤È¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢12Æü¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¡£