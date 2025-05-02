BUDDiiS¡¦SEIYA¡õn.SSign¥½¥ó¥æ¥ó¡Ä¡Ö¥¹¥ÝÃË¡×Áª¼ê¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/02¡Û5·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS·Ï¡Øµæ¶Ë¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2025½Õ¡Ù¡Ê¤è¤ë6»þ30Ê¬¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬ÀøÆþ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¹±Îã¤Î¼ÁÌä¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥ÝÃË¡×½éÂå²¦¼Ô¤ÎÆùÂÎÈþ
¥ê¡¼¥À¡¼¡ÊFUMINORI¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤º¤Ã¤È¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤½¤ì¤¬³ð¤¦¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤Ç¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌ´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¶¯¤¯³ð¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢³ð¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢ºÇ½é¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤Ë¸À¤¨¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤ò»ý¤Ä¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¡£¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤¦³Ð¸ç¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë³ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÊýË¡¤¬¼«Á³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤ÏÅØÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤ëÅØÎÏ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅØÎÏ¤ÏÅØÎÏ¤Ê¤Î¤Ç°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë¤â¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤º¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÀäÂÐ³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¹õ¸×¤Ë¤â¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤Ï¿Í¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£º£Æü¤â1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ïÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤Æ¡¢¤è¤·¡ª¤È»×¤¨¤ë¤°¤é¤¤¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1995Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï¡Ù¡£2012Ç¯¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£º£²ó¤âÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë15¿Í¤Î¡È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¡É¤¬¡¢ ¡È·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²á¹ó¤ÊÂÐ·è¤ËÄ©¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥ÝÃË¡×½éÂå²¦¼Ô¤ÎÆùÂÎÈþ
¢¡BUDDiiS¡¦SEIYA¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¥ê¡¼¥À¡¼¡ÊFUMINORI¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤º¤Ã¤È¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤½¤ì¤¬³ð¤¦¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤Ç¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃæÂ¼¹î¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌ´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¶¯¤¯³ð¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢³ð¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢ºÇ½é¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤Ë¸À¤¨¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤ò»ý¤Ä¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¡£¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤¦³Ð¸ç¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë³ð¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÊýË¡¤¬¼«Á³¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡n.SSign¥½¥ó¥æ¥ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤ÏÅØÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤ëÅØÎÏ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅØÎÏ¤ÏÅØÎÏ¤Ê¤Î¤Ç°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»³ËÜÎÉ¹¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë¤â¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤º¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÀäÂÐ³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»³ÅÄ¾¡¸Ê¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¹õ¸×¤Ë¤â¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤Ï¿Í¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£º£Æü¤â1°Ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ïÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤Æ¡¢¤è¤·¡ª¤È»×¤¨¤ë¤°¤é¤¤¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2025½Õ¡×
1995Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óNo.1·èÄêÀï¡Ù¡£2012Ç¯¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£º£²ó¤âÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë15¿Í¤Î¡È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»Ò¡É¤¬¡¢ ¡È·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²á¹ó¤ÊÂÐ·è¤ËÄ©¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û