¡Ú¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¥í¥É¥ê¥²¥¹½ÐÁö¼è¾Ã¡¡Êä·çÇÏ¥Ð¥¨¥¶¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¥²¡¼¥È¥¤¥ó
¡¡¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê3Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö4Æü¸áÁ°7»þ57Ê¬È¯Áö¡¢¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥º¡¢¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥º¼Ò¤Ï1Æü¡¢Á°Áö¥¦¥Ã¥É¥á¥â¥ê¥¢¥ëS¤òÀ©¤·¡¢°È¾å¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÇÆ±¥ì¡¼¥¹¤Î½ÐÁö¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÏÈÖ4ÈÖ¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê²´3¡á¥Ð¥Õ¥¡¡¼¥È¡¢Éã¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Î½ÐÁö¼è¾Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½ÐÁö¼è¾Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Áö¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¥À¡¼¥Ó¡¼2Ãå¤Ç21ÈÖ¤ÎÊä·çÇÏ¥Ð¥¨¥¶¡Ê²´3¡á¥·¥ì¥Õ¥¹¡¢Éã¥Þ¥Ã¥¥ó¥¸¡¼¡Ë¤¬·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥Û¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÏµÓ¤òÂÇËÐ¤·¡¢3´§Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥×¥ê¡¼¥¯¥Í¥¹S¡Ê5·î17Æü¡¢¥Ô¥à¥ê¥³¡¢¥À¡¼¥È1900¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£