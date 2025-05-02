¡Ö¾åÃÒÂç¤ËºÇÂ®153¥¥í¤ÎÅê¼ê¡×¥¹¥«¥¦¥È¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÀµÌÚÍªÇÏ¤ÎÀµÂÎ¡¡¾åÃÒÂç½é¤ÎNPBÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¤«¡©
¡Ö¾åÃÒÂç¤ËºÇÂ®153¥¥í¤ÎÅê¼ê¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¾åÃÒÂç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¾åÃÒÃ»Âç¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¡Ë¤À¡£¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÅìµþ¡¦»ÍÃ«¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢½µËö¤ÎÎý½¬¤äÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°Àï²ñ¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢»ÍÃ«¤«¤é60¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Î¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¾åÃÒÂç¤ÏÅìÅÔÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î£³Éô¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¡££±Éô¥ê¡¼¥°¤¬¿ÀµÜµå¾ì¡¢£²Éô¥ê¡¼¥°¤¬ÂçÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢£³Éô¤Ï±þ±çÃÄ¤â¹µ¤¨Éô°÷¤Ë¤è¤ë¸ý¥é¥Ã¥Ñ¤â¤Ê¤¯¡¢Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾åÃÒÂç»Ë¾å¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¡Û
¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¾åÃÒÂç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¡photo by Takagi Yu
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÅ¼ä¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤Ê¹äÂ®µå¤ò¼¡¡¹¤ÈÅê¤²¹þ¤à¤Î¤¬¡¢¾åÃÒÂç¤Î£´Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦ÀµÌÚÍªÇÏ¤À¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë½Ð¿È¹»¤ÏÊ¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ì¥É¥â¥ó¥É¹â¹»¡×¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¾åÃÒÂç¤é¤·¤¯¡¢ÀµÌÚ¤Ïµ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃæÉô³Ø±¡Âç¤òÁ´¹ñ¶è¤Î¶¯¹ë¤Ë°é¤Æ¡¢Ìî´Ö½Ô¾Í¤ä¾²ÅÄ´²¼ù¡Ê¤È¤â¤Ë¹Åç¡Ë¤é¤òNPB¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¸¶¹îÎ´´ÆÆÄ¤¬£²Ç¯Á°¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Ê¤É¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄëµþÊ¿À®Âç¡£
¡¡£´·î12Æü¤ÎÂè£±Àï¤Ç¤Ï¡¢ÀµÌÚ¤¬£·²ó£³¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¡¢ÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤â¤¢¤Ã¤Æ¾åÃÒÂç¤¬£´ÂÐ£³¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÍâÆü¤ÎÂè£²Àï¤Ï±«¤Ç½ç±ä¤È¤Ê¤ê¡¢£²½µ´Ö¸å¤Î4·î26Æü¤ËºÆÀï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÃÒÂç¤Ï½é²ó¤Ë¹¬Àè¤è¤¯£²ÅÀ¤òÀèÀ©¡££³²ó¤Ë¤â£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀµÌÚ¤ÎÅêµå¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾åÃÒÂçÂÇÀþ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤À¡£
¡¡ÀµÌÚ¤Ï¡¢½é²ó¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥«¡¼¥Ö¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ëÅêµå¤Ç¹¶¤á¤¿¡£Áê¼êÂÇÀþ¤Ë¤Ï¡¢¶ÍÀ¸Âè°ì¤ä¸©´ôÉì¾¦¡¢¾®¾¾ÂçÃ«¤Ê¤É¡¢¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¬ÊÂ¤Ö¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢£³²ó¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÈË½Åê¤Ë¤è¤ë2¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£6²ó¤ËÌ£Êý¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ê¡¢£´ÂÐ£²¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ÏºÇ½ª²ó¤Ø¡£
¡¡´ÑµÒ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢20Ç¯Íè¤Î¾åÃÒÂçÌîµåÉô¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î»Ñ¤â¡£¡Ö¾åÃÒÂç»Ë¾å¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÅê¼ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Ç®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÄëµþÊ¿À®Âç¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£ÀµÌÚ¤Îµå¿ô¤¬110µå¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ìµ»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë»Íµå¤äË½Åê¤Ç£±ÅÀº¹¤Ë¡£¥¹¥¯¥¤¥º¤ò´º¹Ô¤µ¤ì¡¢ËÜÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬ÌîÁª¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£²ù¤·¤½¤¦¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ëÀµÌÚ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤È¤ò·Ñ¤¤¤ÀÀ»¥Ñ¥¦¥í³Ø±à½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¡¦´äÞ¼Êâ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿±äÄ¹10²ó¡¢¾åÃÒÂç¤¬£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤ÎÎ¢¤â´äÞ¼¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¡¢¾åÃÒÂç¤¬Ï¢¾¡¤ÇÄëµþÊ¿À®Âç¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÆ¹ñ°é¤Á¤Î°Û¿§¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¡Û
ºÇÂ®153¥¥í¤ò¸Ø¤ë¾åÃÒÂç¡¦ÀµÌÚÍªÇÏ¡¡photo by Takagi Yu
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÀµÌÚ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ¤Î¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð150¥¥í¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£²þÁ±ÅÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡Îã¤Î"±½"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÀè½µ¤Î³Ø½¬±¡ÂçÀï¤Ç153¥¥í¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥Á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤Ç¤â·×Â¬¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï150¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö148¥¥íÂæ¤òÄ¶¤¨¤ëµå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀµÌÚ¤Ï²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤À¤¬¡¢£±ºÐ¤Îº¢¤ËÉã¡¦ÎÉÂÀ¤µ¤ó¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ø¡£Ìîµå¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®³Ø£²Ç¯¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉã¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø£²Ç¯¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢¹â¹»¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¤Î¥ì¥É¥â¥ó¥É¹â¤Ø¡£Microsoft¤äAmazon¤ÎËÜ¼Ò¤¬¶á¤¯¡¢¤½¤Î¼Ò°÷¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯ÄÌ¤¦Æ±¹»¤Ï³ØÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡ÖËÍ¤é¤ÎÂå¤Ï¥³¥í¥Ê¤ÇÂç²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¶è¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤ÏËè²ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÀµÌÚ¡Ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤ª¤â¤ËÍ··â¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø£±Ç¯¤Î»þ¤Ë¤Ï¿ÈÄ¹¤¬Ìó150¥»¥ó¥Á¡¢3Ç¯¤Î»þ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯160¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤ÈÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¡¦ÎÉÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÂç³Ø¤«¤é¤ÏÅê¼ê¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î´Ä¶¤æ¤¨¤ËÅê¼ê¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Éã¤Îµ¢¹ñ¤òµ¡¤Ë¡¢ÀµÌÚ¤Ï¾åÃÒÂç¤Ø¿Ê³Ø¡£¡Ö¾å²¼´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÃç¤¬ÎÉ¤¤¾åÃÒ¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢10¿ÍÁ°¸å¤ÎÆ±´ü¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¼ÂÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÚÇØÈÖ¹æ21¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤¡Û
¾åÃÒÂç½é¤ÎNPBÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹ÀµÌÚÍªÇÏ¡¡photo by Takagi Yu
¡¡Ê¿Æü¤ÏÅìµþ¡¦»ÍÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÅê¼ê¤Ï¼«¼çÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÀµÌÚ¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÍýÏÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ëInstagram¤Î¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å80¥¥í¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¤Ç¤Ï240¥¥í¡ÊÂÎ½Å¤Î3ÇÜ¡Ë¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¡£¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î½ÖÈ¯·Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¼«Ê¬¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹179¥»¥ó¥Á¤Ê¤¬¤é¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥Ñ¥ó¡ÊÎ¾ÏÓ¤òº¸±¦¤Ë¿åÊ¿¤Ë¹¤²¤¿»þ¤ÎÊÒÊý¤ÎÏÓ¤Î»ØÀè¤«¤é¤â¤¦ÊÒÊý¤ÎÏÓ¤Î»ØÀè¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¡Ë¤Ï190¥»¥ó¥Á¡£Ä¹¤¤ÏÓ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ºÇ½ª³ØÇ¯¤Ç¤ÏµåÂ®150¥¥íÂæ¤òÏ¢È¯¤·¡¢¡ÖÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£¸½ºß¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢NPBÆþ¤ê¤òÂè°ì»ÖË¾¤Ë·Ç¤²¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾åÃÒÂç¤«¤éNPB¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£µ¨¤«¤éÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦Ê¡Åç¥ì¥Ã¥É¥Û¡¼¥×¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥æ¥¨¥ó³®¤¬¡Ö¾åÃÒÂç½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡ÊÈà¤â¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Îµ¢¹ñ»Ò½÷¡Ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÀµÌÚ¤Ï¡¢¡Ö½é¤ÎNPBÆþ¤ê¤È¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¼¡Âè¡£¤Þ¤ÀÁ´Á³¡¢²¿¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¡¢Åêµå°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡×¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¾ÍèÁü¤Ï¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤ÆMAX¤Ë¶á¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¡£¼è¤ê¤¿¤¤»þ¤Ë»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÀµÌÚ¤À¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö21¡×¤ÎÍ³Íè¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¹¥¤¤Ç¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»þÂå¤Ë21ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö£³Éô¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡×¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¾åÃÒÂç¤«¤éNPB¤È¤¤¤¦Æ»¤Ê¤Æ»¤ò³«Âó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·è¤·¤Æñá¤é¤º¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤Ë¸Â³¦¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£