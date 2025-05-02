ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä 2²óÌÜ¤Î¶¨µÄ»Ï¤Þ¤ë
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î2²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°6»þÁ°¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û2²óÌÜ¤ÎÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ë2²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤Î¶¨µÄ¤Ç¤ÏÂçÆ¦¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤ÎÇÀ»ºÉÊ¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤Î°ÂÁ´¿³ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò´ÊÎ¬²½¤¹¤ëÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ÎÂæ¿ô¤Î¾å¸Â¤òÁý¤ä¤¹°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ËÌ¶Ë·÷¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ºÕÉ¹Á¥¤ÎÂ¤Á¥µ»½Ñ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤Î°Æ¤¬´ØÀÇ¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë