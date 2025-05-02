¿ÀÈøÉö¼î¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ª¥É¥¢¥Ã¥×¼«»£¤êS¸ø³«¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¶ä±ï´ã¶À¡Ä¡Ö¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÂº¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î¡Ê26¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÈø¤Ï¡Ö¡Ø#¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡ª±Ç²è´Û¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÄ¹È±¤Ë¶ä±ï´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¿ÀÈø¤Ï¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡×¤Ç»°¹ñ»þÂå¤Î½ô³ë¹¦ÌÀºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë»ÊÇÏØô¤ÎËöêã¡¦»ÊÇÏ½áÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤â¤«¤Ã¤³¤è¡×¡ÖÂº²á¤®¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤°ã¤Ã¤Æ¡¡°ì½ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¼«»£¤êÄÁ¤·¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£