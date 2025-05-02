¤·¤ß¤±¤ó¡¢¥»¥¯¥·¡¼ÃËÍ¥¤ÎÆ»¤ò´«¤á¤¿ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡©¡×
¡¡18ºÐ¤À¤Ã¤¿¤·¤ß¤±¤ó¤Ë¥»¥¯¥·¡¼ÃËÍ¥¤ÎÆ»¤ò´«¤á¤¿¾×·â¤ÎÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤¬È¯³Ð¡£¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥»¥¯¥·¡¼ÃËÍ¥¤ÎÆ»¤ò´«¤á¤¿ÂçÊª·ÝÇ½¿Í&Åö»þ¤Î¤·¤ß¤±¤ó
¡¡4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Î¥¯¥¤¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÍµÈ¥¯¥¤¥º¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£ÍµÈ¤¬¥»¥¯¥·¡¼ÃËÍ¥¤Ç¥¯¥¤¥º¥Þ¥Ë¥¢¤Î¤·¤ß¤±¤ó¡¢ÅöÈÖÁÈ¹½À®ºî²È¡¦ÌðÌîÎ»Ê¿¤È¿·½É¤Î³¹¤ò¥Ö¥é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÃÎ¤Îµð¿Í¤È³¹Êâ¤¥¯¥¤¥º¡×¤ò½ÐÂê¤·¤¿¡£
¡¡¿·½É±Ø¤ÎÀ¾¸ý¶áÊÕ¤Ç¤·¤ß¤±¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÍµÈ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤È¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ø¤·¤ß¤±¤ó¤Ê¤ó¤Æ»ä¤º¤¤¤Ö¤óÉÕ¤¹ç¤¤Ä¹¤¤¤Î¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥Þ¥Ä¥³¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¹ðÇò¡£¤·¤ß¤±¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªËÍ¤¬18ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢ÃËÍ¥¤ä¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¤·¤ß¤±¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿»þ¤â¡¢Æ±°ì¿ÍÊª¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥Þ¥Ä¥³¤ÎÁÇ´é¤òÃÎ¤ë¸Å¤¤Ãç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤·¤ß¤±¤ó¤¬18ºÐº¢¡¢Åö»þ¥²¥¤»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ä¥³¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¤·¤ß¤±¤ó¤Ë¥»¥¯¥·¡¼ÃËÍ¥¤ÎÆ»¤ò´«¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤È¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡©¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¤È2¿Í¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿¡£