±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¡© ¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤òÄûÀµ¤¹¤ë»þ¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½

言葉を正しく使っているつもりでも、自分が意図していることと違うように相手に伝わってしまい、誤解を招いてしまったという経験はありませんか? そんなとき、「そういう意味で言ったのではありません」「そんなつもりじゃなかったんです」と言い、自分の発言を訂正しますが、英語だと、どのように表現するのでしょうか。今回は、自分の発言や行動を訂正する際に役立つ英語表現を解説します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「そんなつもりじゃなかった」の英語表現

自分の言動で相手に不快な思いをさせてしまったときに使う「That’s not what I meant.(そんなつもりじゃなかった」という一言は一般的ですが、これ以外に使える便利な表現があるのを知っていますか? ネイティブもよく使うものをいくつか紹介します。

【1】 I wasn’t trying to be rude. 「失礼なつもりはなかったんです」

【解説】意図せず自分の言動が「失礼だ」と相手に取られてしまったときに使える一言です。「rude」は「失礼な」という意味で、「try to be rude」で「失礼な態度を取ろうとする」というニュアンスになります。

【2】 It came out wrong. 「言い方がよくなかった」

【解説】このフレーズは、自分の発言が意図と違って伝わってしまったときに使います。「come out」は「(言葉が)出る」「表に出る」という意味で、「wrong」は「間違って」「変に」という意味です。それぞれの単語についても知っておきましょう。

【3】That’s not what I was going for. 「そういうつもりじゃなかったんだ」

【解説】自分が意図したこととは違う結果になったときに使えるフレーズです。「go for」は「目指す」「意図する」という意味があり、「自分が狙っていたもの・伝えたかったこととは違う」というニュアンスが含まれる表現になります。

