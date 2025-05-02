º£Ç¯¤Ç50ºÐ¡Ä¡©°é»ùÃæ¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎSNS¹¹¿·¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤¬1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡¢ÇØÃæ¡È¤à¤½Ð¤·¡É¥É¥ì¥¹
¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï4·î30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3·î14Æü¤ÎÅê¹Æ°ÊÍè¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¤â¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤½¤Î½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Áõ¤¤¤¬¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡Ö¥¸¥¦É±²Ä°¦¤¤¡Ä¡×¡Ö¤½¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï2018Ç¯3·î¡¢9ºÐÇ¯²¼¤ÎIT²ñ¼ÒÂåÉ½¤È·ëº§¤·¡¢2020Ç¯5·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥¦ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1975Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1994Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBC¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ËÜÌ¾¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥Ò¥ã¥ó¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ1995Ç¯¤Ë·ÝÌ¾¤ò¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤È²þÌ¾¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Ç°ìÌö¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡È¥¸¥¦É±¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2006Ç¯¤Ë¤ÏTBS¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎØÉñ-¥í¥ó¥É-¡Ù¤ÇÃÝ¥ÎÆâË¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¢CM½Ð±éÂ¿¿ô¡£2018Ç¯3·î¤Ë9ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¡Ë¤ÈÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£2020Ç¯5·î16Æü¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£