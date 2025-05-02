¡ÖÆüËÜ°Ü½»¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¶²¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¡×¤ÎÂçÍ½¸À⋯¡Ö7·î5Æü¤ËÂçÄÅÇÈ¤¬Íè¤ë¡×¤¬Ãæ¹ñSNS¤ÇÌÔÎõ³È»¶Ãæ
±¿Ì¿¤ÎÆü¡Ö2025Ç¯7·î5Æü¡×
¤³¤Î¤È¤³¤íÃæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Î´Ö¤Ç¡¢·ÐºÑ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êì¹ñ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î°Ü½»¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅö¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥´¥¸¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÅýÎÎ¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶áÎÙ¤ÇÆ±¤¸´Á»úÊ¸²½·÷¤Ç¡¢¤«¤Ä°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÆüËÜ¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤Î¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¤¿¿Í¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿Í1¡ó»þÂå¡×¤ÎÅþÍè¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÆ¨ÈòÅª°Ü½»¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö½áÆü¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢Î®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½á¡×¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î¡Örun¡×¤ÎÅö¤Æ»ú¡£¡ÖÁö¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ØÆ¨¤²¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÀá¡Ê1·î29Æü¤ÎµìÀµ·î¡Ë¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¿··¹¸þ¡×¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º7·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø½áÆü¡Ù¤ò¹µ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¡£
¤Ê¤¼¤³¤ÎÆü¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÎµ¼ùÎÊ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÅ·ÊÑÃÏ°Û¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÍ½¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤À¤«¤é¤À¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Îµ¼ùÎÊ¤Ï¡¢²£ÉÍºß½»¤Î¸Åµ©¤ò·Þ¤¨¤¿¸µ¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¼ã¤¤»þÊ¬¤«¤éÉÔ²Ä»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë½¬À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¡ÖÍ½¸À¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¸Å¤¯¤Ï²Î¼ê¡¦ÈøºêË¤ä¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤Î»à¡¢¿À¸Í¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ê¤É¤òÍ½¸À¡£º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢2011Ç¯3·î¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ä¡¢2020Ç¯1·î¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´íµ¡¤Ê¤É¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¡Ä¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¾®¿´¡ª¡×¡Êµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡Ë
¤½¤ó¤Ê¡ÖÆüËÜ¤Î¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¡×¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤Âç¸æ½ê¤¬¡¢Ãø½ñ¡Ø»ä¤¬¸«¤¿Ì¤Íè¡Ù¤Ç¡¢¤³¤¦Í½¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ò2025Ç¯7·î5Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óËÌÅìÉô¤Î³¤°è¤ÇÅ·ÊÑÃÏ°Û¤¬È¯À¸¡£ÆüËÜ¤Ë¤â100mµé¤ÎÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦3Ê¬¤Î1¤«¤é4Ê¬¤Î1¤¬ÂçÄÅÇÈ¤Ë°û¤ß¤³¤Þ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡Ó
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÖÎµ¼ùÎÊ¤ÎÍ½¸À¡×¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¤äSNS¾å¤ÇµÞ³È»¶¡£»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë²¿¿Í¤â¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬¡Ö¾®¿´¡ª¡×¡Êµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡Ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤áº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¡Ö7·î5Æü´íµ¡¡×¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ë¬ÆüÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï·ã¸º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
»ä¤Ï1996Ç¯2·î¤Î±ÀÆî¾ÊÎï¹¾ÂçÃÏ¿Ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£30ËüÅÔ»Ô¤¬Í¼¹ï¤Ë°ì½Ö¤ÇÊø²õ¡£Êø¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ëÀ×¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á½ÉÇñµÒ¤¬ÌÚ¶ý¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÃÈ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿¼Ìë¤ËÃÏ¸µÃÏ¿Ì¶É¤Î¿¦°÷¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç3¥õ·î°ÊÆâ¤ËÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬À¯ÉÜ¤Ï½»Ì±¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ò´í×ü¤·¤Æ¡¢¸øÉ½¤â½àÈ÷¤âÂÕ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×
¤½¤Î»þ¡¢Èà¤Ï¡Ö¿ô¥õ·î¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤éÂçÃÏ¿Ì¤ÏÍ½ÃÎ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
30Ç¯¶á¤¯Á°¤ËÃæ¹ñ¤Ç¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¡×¤ÎÍ½¸À¤¬³°¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯5·î12Æü¹æ¤è¤ê
¡ÖÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÀÚ¤Ã¤¿¡×¡ÔÃæ¹ñ»ñËÜ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤ëÎÙ¿ÍÂð¥Ò¥Î¥È²ºÎ»ö·ï¡Õ¼Â¹ÔÈÈÂáÊá¤ÎÍâÆü¤Ë¡ÖÆüËÜÃ¦½Ð¡×¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¼Ô¤Î¡ÖÀµÂÎ¡×